Волгоградский аэропорт не смог оспорить в суде решение УФАС по парковкам

Напомним, в сентябре прошлого года Управление признало ООО «Новапорт Трейдинг» нарушителем антимонопольное законодательство. Сейчас плата за 45 минут первого часа парковки на территории волгоградского аэропорта составляет 150 рублей (3,33 руб. за минуту), в то же время плата за второй час при тех же затратах составляет 100 руб. (1,67 руб. за минуту).

УФАС потребовал отмены указанных тарифов, но ООО «Новапорт Трейдинг» оспорило это решение в суде, который подтвердил законность решения, вынесенного антимонопольным ведомством.