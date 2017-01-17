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16:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Волгоградский аэропорт не смог оспорить в суде решение УФАС по парковкам

Арбитражный суд Волгоградской области подтвердил законность решения регионального управления ФАС, которое признало завышенной плату за кратковременную парковку в аэропорту Гумрак.

Напомним, в сентябре прошлого года Управление признало ООО «Новапорт Трейдинг» нарушителем антимонопольное законодательство. Сейчас плата за 45 минут первого часа парковки на территории волгоградского аэропорта составляет 150 рублей (3,33 руб. за минуту), в то же время плата за второй час при тех же затратах составляет 100 руб. (1,67 руб. за минуту).

УФАС потребовал отмены указанных тарифов, но ООО «Новапорт Трейдинг» оспорило это решение в суде, который подтвердил законность решения, вынесенного антимонопольным ведомством.

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