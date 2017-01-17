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15:04 (мск), источник: РИА Новости

Доллар впервые с лета 2015 года опустился ниже 59 рублей

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости/Прайм. Доллар обновил полуторагодовой минимум к рублю на фоне дорогой нефти и ослабления американской валюты на форекс, свидетельствуют данные торгов.

Источник: РИА Новости
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Курс доллара расчетами «завтра» на 14.42 мск снижался на 80 копеек — до 59,07 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 63,28 рубля. При этом во вторник доллар уже слабел до 58,95 рубля — минимума с июля 2015 года.

Нефть марки Brent цепляется за уровень 56,5 доллара за баррель на фоне надежд на соблюдение дисциплины основными производителями в вопросе сокращения добычи «черного золота».

Курс евро торгуется уже выше уровня 1,07 доллара, обновляя более чем месячные максимумы.

Комментарии
11
Сергей Зауглов
Отрапортовали счастливые пропагондоны, увидев коньюнктуру цен на нефть! А то, что девальвация рубля в 2 раза произошла, цены на продукты в 2 раза выросли, покупательская способность граждан России катастрофически снизилась, пенсионеры по помойкам рыщут, Вы это заметили?
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Лото Русское
Вновь завыли укролибестики . Правда жалобно как то завыли. Когда доллар шёл вверх и они злорадно предрекали что он будет под 200, они как то веселее выли, почти радостно. А теперь что не день то облом у них. Вот и приходится им выкручиваться, то придумают про нищету , то про заоблачные цены. Наверно по собственной хохляндии судят, а в России давно не были
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Игорь Рогов
Иметь в стране такие богатства и унизительно прислуживать бакинскому рублю? Если мы сейчас терпим , что-бы завтра было лучше всму народу я согласен терпет, но я хорошо помню как жлобское правительство РФ кинуло меня со сберкассой, хотя французам вернули колосальный долг ещё царской России да с процентами, а это правительство вообще антинародное и даже не собирается возвращать, нет но один к одному они меняют запросто, но тогда мой рубль был 87 копеек =1 доллар + % за 30лет
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