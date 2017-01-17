Доллар впервые с лета 2015 года опустился ниже 59 рублей

Курс доллара расчетами «завтра» на 14.42 мск снижался на 80 копеек — до 59,07 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 63,28 рубля. При этом во вторник доллар уже слабел до 58,95 рубля — минимума с июля 2015 года.

Нефть марки Brent цепляется за уровень 56,5 доллара за баррель на фоне надежд на соблюдение дисциплины основными производителями в вопросе сокращения добычи «черного золота».

Курс евро торгуется уже выше уровня 1,07 доллара, обновляя более чем месячные максимумы.