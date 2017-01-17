Генпрокуратура проверяет законность покупки «Почтой России» двух Ту-204
Предприятие в июне 2016 года купило два самолета стоимостью около 3 млрд рублей. В компании подчеркнули, что все закупки проводятся в строгом соответствии с законодательством.
Предприятие в июне 2016 года купило два самолета стоимостью около 3 млрд рублей. В компании подчеркнули, что все закупки проводятся в строгом соответствии с законодательством.
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России проверяет законность приобретения ФГУП «Почта России» двух самолетов Ту-204, подтвердил ТАСС официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.
Генеральная прокуратура проводит проверку законности приобретения двух самолетов Ту-204 ФГУП “Почта России”. Материалы проверок не подлежат разглашению до их завершения.
В свою очередь в «Почте России» подчеркнули, что все запросы, которые поступают из различных государственных органов, оперативно обрабатываются, информация по ним предоставляется предприятием в установленные сроки. «Дополнительно уточняем, что все закупки предприятия проводятся в строгом соответствии с требованиями законодательства о закупках», — отметили в «Почте России».
ФГУП «Почта России» в июне 2016 года купила два самолета примерно за 3 млрд рублей у «Ильюшин Финанс Ко».
Самолеты были названы «Петр» и «Екатерина» — в честь Петра I и Екатерины II.
Два магистральных самолета Ту-204С приобретены в собственность Российской Федерации, «Почта России» владеет ими на праве хозяйственного ведения.
Решение «Почты» создать собственный авиапарк обусловлено бурным ростом в последние годы объемов почтовых отправлений, связанным с развитием электронной торговли. Ранее «Почта России» осуществляла доставку почты на рейсах регулярных авиакомпаний. Предприятие приступило к перевозке почты на собственных самолетах в начале декабря 2016 года.