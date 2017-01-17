Генпрокуратура проверяет законность покупки «Почтой России» двух Ту-204

Генеральная прокуратура проводит проверку законности приобретения двух самолетов Ту-204 ФГУП “Почта России”. Материалы проверок не подлежат разглашению до их завершения.

В свою очередь в «Почте России» подчеркнули, что все запросы, которые поступают из различных государственных органов, оперативно обрабатываются, информация по ним предоставляется предприятием в установленные сроки. «Дополнительно уточняем, что все закупки предприятия проводятся в строгом соответствии с требованиями законодательства о закупках», — отметили в «Почте России».

ФГУП «Почта России» в июне 2016 года купила два самолета примерно за 3 млрд рублей у «Ильюшин Финанс Ко».