Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если ваш ипотечный банк перестал существовать?
Специалисты рассказали о неожиданных признаках ума
В Петербурге полиция задержала актрису во время спектакля
52-летний Александр Гордон в четвертый раз стал отцом
Юлия Высоцкая рассказала об отношениях с Андреем Кончаловским
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Материнство: ожидание и реальность
52-летний Александр Гордон в четвертый раз стал отцом
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Спектакль Рамоса и грязный поступок Роналду: обзор тура примеры
В «Челси» не знают, что Слуцкий может начать работу в клубе
Курникова и Иглесиас завели щенка
Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с годовщиной отношений
38-летняя Толкалина ушла от 51-летнего Кончаловского - СМИ
«Желанный тет-а-тет»: СМИ о Порошенко и Трампе
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
12Юбилей Ренаты Литвиновой
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
14Рождество Христово в городах России
18Инаугурации прошлого
15:18 (мск), источник: СуперОмск

В минпроме уверены, что транспортный коллапс на юге области скоро закончится

Уже в скором времени заработают 34 маршрута, благодаря которым жители отдаленных сел смогут попасть не только в районные центры, но и в Омск.

Катастрофическая ситуация с общественным транспортом на юге Омской области постепенно выравнивается. Новые 34 маршрута, разыгранные аукционом в самом начале 2017 года, помогут не только жителям районных центров не терять транспортное сообщение с центром области, но и жителям отдаленных сел, считают в министерстве промышленности и транспортного развития региона.

«Новые 34 маршрута рассчитаны таким образом, чтобы без транспортного сообщения отдаленные села не оставались. Так в Русско-Полянском районе, например, будет 8 маршрутов, которые будут идти не только к районному центру, но и к отдаленным селам — Степановка, Калинино, Новосанджаровка. Все маршруты согласованы, осталось только дождаться, когда перевозчики полностью оборудуют подвижной состав всем необходимым оборудованием», — заявила пресс-секретарь ведомства Анна Ускова.

Отметим, что 10 из 34 маршрутов уже начали свою работу — 6 из них приходятся на Черлакский район, 4 — на Нововаршавский. К марту должны заработать еще 24 маршрута — 6 в Павлоградском районе, 8 в Русско-полянском, еще 10 — в Таврическом.

Напомним, что начальной точкой транспортного коллапса на юге области можно считать 13 октября 2016 года, когда обслуживавший все 5 районов перевозчик ООО «Дилижанс» в одностороннем порядке расторг договор.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россия обжалует решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева»
Исполнитель теракта в Стамбуле признал вину
Доллар упал ниже 59 рублей впервые с конца июля 2015 года
Лавров рассказал о попытке США завербовать дипломата из России
«Газпром» выставил «Нафтогазу Украины» счет на $5,3 млрд
В РПЦ назвали профессии, не совместимые со священством
«Почта России» внедрит электронные очереди в отделениях
Спорт
Спектакль Рамоса и грязный поступок Роналду: обзор тура примеры Подборка главных событий прошедшего тура чемпионата Испании
Авто
Откуда берутся грузовики ЗИЛ: расследование «Авто Mail.Ru» «В Москве окончательно прекращена сборка грузовиков марки ЗИЛ» — эта новость, растиражированная многими изданиями, датирована вовсе не 2014 годом, а сегодняшним днём
Hi-Tech
Хакеры обещают пользователям WhatsApp бесплатный интернет Доступ якобы предоставят после того, как пользователь отправит мошенническое сообщение 13 друзьям. Это нужно для активации услуги по «революционной технологии»
Кино
Юлия Ковальчук оправдалась за участие в шоу «Дом 2» Певица и телеведущая вызвала споры между своими подписчиками в Instagram, опубликовав фото со съемок скандального реалити-шоу
Недвижимость
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
Что делать, если ваш ипотечный банк закрылся, а застройщик разорился?
Прокуроров обеспечат жильем
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Певица Натали скрывает беременность Младший сын артистки с нетерпением ждет рождения сестры.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь