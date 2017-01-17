В минпроме уверены, что транспортный коллапс на юге области скоро закончится

Катастрофическая ситуация с общественным транспортом на юге Омской области постепенно выравнивается. Новые 34 маршрута, разыгранные аукционом в самом начале 2017 года, помогут не только жителям районных центров не терять транспортное сообщение с центром области, но и жителям отдаленных сел, считают в министерстве промышленности и транспортного развития региона.

«Новые 34 маршрута рассчитаны таким образом, чтобы без транспортного сообщения отдаленные села не оставались. Так в Русско-Полянском районе, например, будет 8 маршрутов, которые будут идти не только к районному центру, но и к отдаленным селам — Степановка, Калинино, Новосанджаровка. Все маршруты согласованы, осталось только дождаться, когда перевозчики полностью оборудуют подвижной состав всем необходимым оборудованием», — заявила пресс-секретарь ведомства Анна Ускова.

Отметим, что 10 из 34 маршрутов уже начали свою работу — 6 из них приходятся на Черлакский район, 4 — на Нововаршавский. К марту должны заработать еще 24 маршрута — 6 в Павлоградском районе, 8 в Русско-полянском, еще 10 — в Таврическом.

Напомним, что начальной точкой транспортного коллапса на юге области можно считать 13 октября 2016 года, когда обслуживавший все 5 районов перевозчик ООО «Дилижанс» в одностороннем порядке расторг договор.