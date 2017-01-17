В минпроме уверены, что транспортный коллапс на юге области скоро закончится
Уже в скором времени заработают 34 маршрута, благодаря которым жители отдаленных сел смогут попасть не только в районные центры, но и в Омск.
Уже в скором времени заработают 34 маршрута, благодаря которым жители отдаленных сел смогут попасть не только в районные центры, но и в Омск.
Катастрофическая ситуация с общественным транспортом на юге Омской области постепенно выравнивается. Новые 34 маршрута, разыгранные аукционом в самом начале 2017 года, помогут не только жителям районных центров не терять транспортное сообщение с центром области, но и жителям отдаленных сел, считают в министерстве промышленности и транспортного развития региона.
«Новые 34 маршрута рассчитаны таким образом, чтобы без транспортного сообщения отдаленные села не оставались. Так в
Отметим, что 10 из 34 маршрутов уже начали свою работу — 6 из них приходятся на Черлакский район, 4 — на Нововаршавский. К марту должны заработать еще 24 маршрута — 6 в Павлоградском районе, 8 в
Напомним, что начальной точкой транспортного коллапса на юге области можно считать 13 октября 2016 года, когда обслуживавший все 5 районов перевозчик ООО «Дилижанс» в одностороннем порядке расторг договор.