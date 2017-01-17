Жилье на Среднем Урале подешевело на 4,5%

Средняя стоимость квадратного метра жилья в Свердловской области за 2016 год упала на 4,51% до 48,3 тысячи рублей, подсчитали в аналитическом центре SRG. При этом в Екатеринбурге, по данным Уральской палаты недвижимости, при такой же динамике цена «квадрата» достигла 68 тысяч рублей.

В других регионах УрФО похожая ситуация. В Тюменской области жилье подешевело на 4,67% до 52,6 тысячи рублей, в Курганской — на 4,2% до 34 тысяч рублей.

Самое серьезное падение зафиксировано на Ямале. За год «вторичка» потеряла 7,93%, цена снизилась до 65,8 тысячи за квадратный метр. На 6,22% упали цены на жилье в Югре — до 52,6 тысячи.

В Челябинской области жилье на вторичном рынке «полегчало» на 3,13% до 34,9 тысячи рублей за «квадрат».