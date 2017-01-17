Директор компании отправится под суд за долгострой на Толмачева, 15

В Перми было направлено в суд уголовное дело в отношении директора строительной компании «СтройСфера», который обвиняется в преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями, информирует пресс-служба краевой прокуратуры.

Было установлено, что обвиняемый в 2011—2013 годах присвоил себе денежные средства, которые пермяки внесли по договорам займов и участия в долевом строительстве, а также деньги, выданные крупным банком для возведения 18-этажного дома на Толмачева, 15.

Подсудимый использовал эти средства для совершения заведомо экономически невыгодных сделок, неспособных удовлетворить требования кредиторов.

Действия обвиняемого привели «СтройСферу» к банкротству, а почти 80 дольщиков так и не получили свои квартиры.

Подсудимый похитил у дольщиков более 150 млн рублей. Всего он похитил свыше 235 млн рублей.