Беларусь ограничила поставки мяса птицы из Нижнесилезского воеводства Польши

По данным Международного эпизоотического бюро, на территории административной территории Нижнесилезского воеводства Польши зарегистрирован случай заболевания птиц высокопатогенным гриппом. В этой связи вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь с этой территории живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых животных, мяса птицы, пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из птицы, кормов растительного происхождения, охотничьих трофеев (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для содержания и разделки птицы.

Все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь вышеуказанной продукции из этих регионов отменяются.