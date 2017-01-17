Беларусь ограничила поставки мяса птицы из Нижнесилезского воеводства Польши
17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь
17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь
По данным Международного эпизоотического бюро, на территории административной территории Нижнесилезского воеводства Польши зарегистрирован случай заболевания птиц высокопатогенным гриппом. В этой связи вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь с этой территории живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых животных, мяса птицы, пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из птицы, кормов растительного происхождения, охотничьих трофеев (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для содержания и разделки птицы.
Все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь вышеуказанной продукции из этих регионов отменяются.
Грипп птиц — контагиозная болезнь, характеризующаяся угнетением, отеками, поражением органов дыхания, пищеварения, протекающая с различной степенью тяжести (от бессимптомной инфекции до тяжелых генерализованных форм септицемии). Экономический ущерб от него велик в связи с массовой гибелью заболевших птиц, необходимостью жестких карантинных и