На торгах 17 января доллар просел в цене, а евро и российский рубль подорожали

Нацбанк сообщил о том, что белорусский рубль по отношению к корзине валют ослаб на 0,04 процента.

Доллар стал дешевле на Br0,0042. На данный момент цена за один доллар составляет Br1,9506. Отметим, что ранее она равнялась Br1,9548.

Евро же подорожал на Br0,0065, и его цена равняется Br2,0764. тогда как по состоянию на шестнадцатое января она составляла Br2,0699.

Курс российского рубля также поднялся в цене. Сейчас сто российских рублей равняются Br3,2815. Тогда как еще вчера эта величина составляла Br3,2784.