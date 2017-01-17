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16:14 (мск), источник: БЕЛТА

На торгах 17 января доллар просел в цене, а евро и российский рубль подорожали

На торгах семнадцатого января доллар просел в цене, а евро и российский рубль подорожали, передает Белорусская валютно-фондовая биржа.

Источник: AP 2016

Нацбанк сообщил о том, что белорусский рубль по отношению к корзине валют ослаб на 0,04 процента.

Доллар стал дешевле на Br0,0042. На данный момент цена за один доллар составляет Br1,9506. Отметим, что ранее она равнялась Br1,9548.

Евро же подорожал на Br0,0065, и его цена равняется Br2,0764. тогда как по состоянию на шестнадцатое января она составляла Br2,0699.

Курс российского рубля также поднялся в цене. Сейчас сто российских рублей равняются Br3,2815. Тогда как еще вчера эта величина составляла Br3,2784.

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