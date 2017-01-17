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16:10 (мск), источник: Ежедневник.by

ЕЭК начала антидемпинговое расследование в отношении гербицидов из ЕС

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) объявляет о начале антидемпингового расследования в отношении гербицидов, ввозимых из Евросоюза.

Источник: Ежедневник.by

Как сообщила пресс-служба ЕЭК, с 2013 по 2015 годы объем импорта гербицидов из ЕС вырос на 9,5%, в первом полугодии 2016 года по сравнению с 1 полугодием 2015 года — на 10,5%. При этом на протяжении анализируемого периода доля импорта из ЕС в общем объеме импорта была значительной — в среднем 50%.

С июля 2015 по июнь 2016 годов гербициды из ЕС поставлялись по демпинговым ценам. Демпинговая маржа, по предварительным расчетам, составила 361,98%.

На фоне существенного роста объемов демпингового импорта и значительного ценового занижения произошли негативные изменения в отрасли.

На предприятиях ЕАЭС сократилось производство гербицидов на 3,3%, снизалась степень загрузки их производственных мощностей на 6,7 п.п. Предприятия были вынуждены сократить численность персонала, реализацию произведенного товара, что привело к сокращению доли товара произведенного на территории стран ЕАЭС. Кроме того, предприятия зафиксировали снижение прибыли на 24,7% в первом полугодии 2016 года по сравнению с первым полугодием 2015 года, а также уровня рентабельности продаж и рентабельности производства.

Названные факты дают основание для начала антидемпингового расследования. Оно открыто по итогам рассмотрения заявлений ряда компаний России, Беларуси и Казахстана.

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