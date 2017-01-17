«Почта России» внедряет электронные очереди в отделениях по всей стране

Массовое внедрение системы электронных очередей в отделениях началось в декабре 2016 года.

К концу прошлого года «Почта России» уже установила 150 систем электронной очереди — 100 в Москве и 50 в регионах страны.

«В первую очередь электронными очередями будут оборудованы отделения почтовой связи с наиболее интенсивным трафиком, имеющим более трех окон приема посетителей. Всего потребность сети “Почты России” в системах электронной очереди составляет около 5 тысяч аппаратно-программных комплексов», — говорится в сообщении.