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16:11 (мск), источник: РИА Новости

«Почта России» внедряет электронные очереди в отделениях по всей стране

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости/Прайм. «Почта России» внедряет электронные очереди в почтовых отделениях, в 2017 году по всей России будет установлено еще 1350 систем электронной очереди, говорится в сообщении компании.

Источник: РИА Новости

Массовое внедрение системы электронных очередей в отделениях началось в декабре 2016 года.

К концу прошлого года «Почта России» уже установила 150 систем электронной очереди — 100 в Москве и 50 в регионах страны.

«В первую очередь электронными очередями будут оборудованы отделения почтовой связи с наиболее интенсивным трафиком, имеющим более трех окон приема посетителей. Всего потребность сети “Почты России” в системах электронной очереди составляет около 5 тысяч аппаратно-программных комплексов», — говорится в сообщении.

В 2016 году «Почта России» приобрела в лизинг 1,5 тысячи аппаратно-программных комплексов, в 2017 году планируется приобрести партию такого же объема.

Комментарии
6
дебра вагнер
А у нас в сбербанке,берешь электронный номерок ,а потом занимаешь очередь, и проходишь в порядке живой очереди.....
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Елена
ПРикольненько,почта не ремонтировалась с 70 годов прошлого века и ВДРУГ табло и электронная очередь! ПИР во время чумы!
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daf
Конечно будет очередь
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