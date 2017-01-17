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16:31 (мск), источник: Интерфакс

«Газпром» выставил Украине счет на $5,3 млрд по правилу «бери или плати»

В «Газпроме» считают, что украинская сторона обязана оплатить его в течение 10 дней.

Источник: AP 2016

Москва. 17 января. INTERFAX.RU — «Газпром» выставил «Нафтогазу Украины» за 2016 год счет за невыборку законтрактованного по правилу «бери или плати» газа на сумму $5,3 млрд.

В случае приобщения этой суммы к ранее заявленным в Стокгольмский арбитраж требованиям, сумма требований по иску об исполнении контракта на поставку вырастет до $37 млрд, что составляет больше половины капитализации «Газпрома» ($61 млрд).

Как сообщило управление информации «Газпрома», «сегодня ПАО “Газпром” направило НАК “Нафтогаз Украины” счет на оплату газа, не выбранного украинской компанией во 2−4 кварталах 2016 года по условию “бери-или-плати”. Согласно действующему между “Газпромом” и “Нафтогазом Украины” контракту купли-продажи природного газа, украинская компания обязана ежегодно оплачивать минимальное годовое количество (МГК) газа. В соответствии с условиями контракта, “Нафтогазу Украины” выставлен счет на сумму $5,319 млрд. Украинская сторона обязана оплатить его в течение 10 дней».

В первом квартале 2016 года для НАК «Нафтогаз Украины» не применялось условие «бери-или-плати» в соответствии с трехсторонним «зимним пакетом».

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер прокомментировал журналистам: «Бери-или-плати» — это не просто условие, записанное в контракте. Это основополагающий, базовый принцип работы газовой отрасли. Он обязывает поставщика резервировать добычные и газотранспортные мощности под законтрактованный объем газа. Он гарантирует, что этот газ будет продан только указанному в контракте покупателю. Все это — и значительный резерв мощностей, когда речь идет о суточных объемах поставки более 100 млн куб. м, и текущие эксплуатационные затраты, и невозможность продать газ кому-то другому, — безусловно, имеют для покупателя свою весомую цену.

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«Газпром» в июне 2014 года обратился в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с просьбой об арбитраже с целью взыскания с «Нафтогаза» долга за поставленный в 2013 и 2014 годах газ.

Со своей стороны «Нафтогаз» обратился с иском о ретроактивном изменении цены и возмещении переплат и отмене запрета реэкспорта. Суд объединил оба иска.

На данный момент требования «Газпрома» по иску составляют $31,75 млрд.

Вынесение решения арбитрами планируется в конце марта 2017 года.

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