Вкладчикам Татфондбанка и ИнтехБанка выплатили более 49,1 млрд рублей

Министр экономики РТ Артем Здунов, выступая на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», привел конкретные цифры по выплатам.

По его данным, на сегодняшний день более 117 тыс. вкладчиков Татфондбанка получили более 39,8 млрд рублей (это 86 процентов от суммы всех планируемых выплат). Вкладчикам ИнтехБанка выплатили более 9,3 млрд рублей, что составляет 72,9 процента всех выплат. Деньги получили более 18 тыс. клиентов кредитной организации.