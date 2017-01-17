Вкладчикам Татфондбанка и ИнтехБанка выплатили более 49,1 млрд рублей
(Казань, 17 января, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Вкладчики Татфондбанка и Интехбанка продолжают получать выплаты АСВ.
(Казань, 17 января, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Вкладчики Татфондбанка и Интехбанка продолжают получать выплаты АСВ.
Министр экономики РТ Артем Здунов, выступая на
По его данным, на сегодняшний день более 117 тыс. вкладчиков Татфондбанка получили более 39,8 млрд рублей (это 86 процентов от суммы всех планируемых выплат). Вкладчикам ИнтехБанка выплатили более 9,3 млрд рублей, что составляет 72,9 процента всех выплат. Деньги получили более 18 тыс. клиентов кредитной организации.