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16:46 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижегородской области муниципалитеты получат право устанавливать тарифы на городских маршрутах

Одобрение от областных властей будет уже не нужно.

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Заксобрания рекомендовал во втором чтении принять законопроект «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Нижегородской области». Об этом сообщает корреспондент NewsNN из зала заседаний. Первое чтение проекта прошло в ноябре 2016 года.

Согласно законопроекту, тарифы на перевозки по межмуниципальным маршрутам будет, как и раньше, будет устанавливать правительство Нижегородской области. Решения по стоимости проезда на городских маршрутах, будет принимать администрация городов. Одобрение от областных властей будет уже не нужно.

Если выполнять рейсы по расписанию будет невозможно из-за неблагоприятных дорожных, погодных или других условий, перевозчиков обяжут незамедлительно уведомить об этом областные или городские власти. Пассажиров проинформируют о сбое в работе транспорта.

Кроме того, перевозчики должны будут передавать информацию с ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в региональную навигационную информационную систему. Весь транспорт приспособят для граждан с ограниченными физическими возможностями.

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