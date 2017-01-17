Временная регистрация в Казахстане стала доступна онлайн
АСТАНА, 17 янв — Sputnik. Во вторник на портале электронного правительства Казахстана стала доступна услуга временной регистрации граждан по месту жительства, сообщила
АСТАНА, 17 янв — Sputnik. Во вторник на портале электронного правительства Казахстана стала доступна услуга временной регистрации граждан по месту жительства, сообщила
Для регистрации в
Если собственником жилья является третье лицо, то заявителю необходимо указать ИИН собственника, адрес недвижимости, срок временной регистрации и отправить запрос, который поступит в Личный кабинет владельца. Если собственниками жилья являются несколько лиц, достаточно указать данные лишь одного, остальные будут автоматически определены системой через базу данных Регистра недвижимости РК.
Собственник подтверждает свое согласие с помощью ЭЦП, после чего заявка возвращается в Личный кабинет желающего зарегистрироваться. Ему необходимо произвести оплату госпошлины в
После этого заявка попадает в систему МВД РК, не более чем через 10 минут на сайте отображается статус «Регистрация временного адреса прошла успешно». Проверить адрес временной прописки можно, получив адресную справку.
К слову, через услугу временной регистрации на eGov.kz нельзя зарегистрировать детей, для их регистрации необходимо обращаться в ЦОНы.
Дополнительные вопросы можно задать оператору бесплатного круглосуточного Единого