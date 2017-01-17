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16:30 (мск), источник: Sputniknews.kz

Временная регистрация в Казахстане стала доступна онлайн

АСТАНА, 17 янв — Sputnik. Во вторник на портале электронного правительства Казахстана стала доступна услуга временной регистрации граждан по месту жительства, сообщила пресс-служба АО «Национальные информационные технологии».

Источник: Sputniknews.kz

Для регистрации в онлайн-режиме собственнику жилья и желающему в нем зарегистрироваться необходимо иметь электронные цифровые подписи (ЭЦП) и пройти авторизацию на сайте.

Заявитель-собственник недвижимости должен указать адрес, срок регистрации (от 1 до 12 месяцев), затем в режиме онлайн оплатить госпошлину за оказание услуги и подписать заявку ЭЦП.

Если собственником жилья является третье лицо, то заявителю необходимо указать ИИН собственника, адрес недвижимости, срок временной регистрации и отправить запрос, который поступит в Личный кабинет владельца. Если собственниками жилья являются несколько лиц, достаточно указать данные лишь одного, остальные будут автоматически определены системой через базу данных Регистра недвижимости РК.

Собственник подтверждает свое согласие с помощью ЭЦП, после чего заявка возвращается в Личный кабинет желающего зарегистрироваться. Ему необходимо произвести оплату госпошлины в онлайн-режиме и также подписать свой запрос ЭЦП.

После этого заявка попадает в систему МВД РК, не более чем через 10 минут на сайте отображается статус «Регистрация временного адреса прошла успешно». Проверить адрес временной прописки можно, получив адресную справку.

К слову, через услугу временной регистрации на eGov.kz нельзя зарегистрировать детей, для их регистрации необходимо обращаться в ЦОНы.

Дополнительные вопросы можно задать оператору бесплатного круглосуточного Единого контакт-центра по номеру 1414.

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