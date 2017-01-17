Депутат Жамалов: Бизнес очень сильно жалуется, что их прессингуют

«Мы выезжали в регионы, разговаривали. Бизнес очень сильно жалуется, что их прессингуют. На правительственном часе министр финансов сказал, что в 2016 году было проведено десять тысяч налоговых проверок, по которым произведены доначисления. А на сайте Комитета госдоходов говорится, что за девять месяцев 2016 года проведено 58,2 тысячи проверок предпринимателей, из которых 44,5 тысячи составили проверки субъектов МСБ. При этом нарушения выявлены только по семи тысячам проверок, то есть всего 16 процентов от общего числа проверок», — рассказал в интервью корреспонденту Tengrinews.kz Аманжан Жамалов.

В то же время, по его словам, за 11 месяцев 2016 года в бюджет поступили административные штрафы, пени, санкции, взыскания, наложенные налоговыми органами, на сумму 6,2 миллиарда тенге, что в полтора раза больше, чем в 2015 году, и является рекордным за всю историю Казахстана.

«Сегодня Президентом поставлена задача снять страну с сырьевой иглы, так чтобы мы не зависели от цен на сырье, а зависели только от производительности труда. Для этого выделяются миллиардные суммы на поддержку малого и среднего бизнеса, реализуются правительственные программы. Получается, мы одной рукой даем им эти деньги, а другой рукой забираем. Государство дает им в виде госпрограмм, а потом налоговики приходят и выжимают с них за счет ужесточения налогового администрирования. Нужна более мягкая фискальная политика», — отметил депутат.

В качестве примера мажилисмен рассказал о штрафах за выписку старых счетов-фактур, которые стали возможны после вступления Казахстана в ВТО.

«Мы попали в ловушку между действиями правил ЕАЭС и ВТО. Согласно протоколу от 9 декабря 2015 года, в стране введена система учета товаров, которые реализуются посредством электронных счетов-фактур. Импортные товары, завозимые к нам из стран ВТО, у нас облагаются меньшими таможенными пошлинами, чем с Россией и другими по отношению к остальным странам ЕАЭС. Россияне опасались, что эти товары, по низким таможенным пошлинам заехав через Казахстан, потом попадут на российский рынок и составят конкуренцию их экспортерам», — объяснил Аманжан Жамалов.

По его словам, чтобы этого не произошло, россияне настояли, чтобы все товары, которые поступают в Казахстан из стран ВТО, сопровождались выпиской электронных счетов-фактур, которые будут поступать в налоговые и таможенные органы, и, соответственно, могли контролироваться и отслеживаться россиянами. Вот эти счета-фактуры сопровождают товары вплоть до конечного потребителя.

«Завезли, допустим, рыбу из Дании, растаможили, предприниматель принимающий заполняет счет-фактуру о том, что он ее получил. И россияне видят, что рыба в Казахстане. Он ее продает на оптовые рынки, тут тоже принимающий заполняет электронную счет-фактуру. Опять эта рыба никуда не делась, это видно. И так до последнего товар сопровождается, пока эту рыбу не приготовят и не съедят», — привел пример депутат.

Мажилисмен отметил, что электронные счета-фактуры — это полезная вещь не только при межгосударственном регулировании, но поможет бороться с лжепредпринимательством и в самой стране, однако штрафы, положенные казахстанским КоАП за нарушение этой нормы, слишком велики для отечественных бизнесменов.

«Наших бизнесменов обязали выписывать электронные счета-фактуры вместо принятых ранее бумажных. Они с 1 января 2016 года должны были выписывать. Эти штрафы для субъектов малого бизнеса составляют 30 процентов от НДС, указанного в счете-фактуре, но не менее 20 МРП, для субъектов среднего бизнеса — 40 процентов от суммы НДС, но не менее 30 МРП. Для крупных предприятий — 50 процентов от суммы НДС, но не менее 40 МРП. Многие даже не знали об этом протоколе. А сегодня их уже уведомляют о том, что они нарушили закон. Так как эти штрафы избежать и отменить невозможно, отменить положения тоже невозможно, потому что это из международного договора вытекает, а международные договоры имеют приоритет над национальным законодательством, я предложил снизить штрафы КоАП. Учитывая, что это касается периода 2017 года, может, подвести штрафы к какой-то символической сумме, а в следующем году мы пересмотрим этот КоАП. На год, пока система новая, штрафы можно свести к минимуму или вообще отменить», — заключил Аманжан Жамалов.

Напомним, ранее депутат Мажилиса РК Гульжана Карагусова также обратила внимание на проблемы, возникающие при процедуре добровольной ликвидации предприятий, заявив, что «сейчас обанкротиться легче, чем закрыть предприятие».