Гривна в 2017 году упадет минимум на 15−20% — Скоцик

Об этом сегодня заявил в эфире телеканала «112» лидер Аграрной партии Виталий Скоцик.

«Будучи прагматичным экономистом, я не могу назвать положительных ожиданий от 2017 года. К сожалению, он не станет годом роста, как говорит премьер-министр. Это будет год выживания, когда экономика и доходы населения продолжат падать», — говорит Виталий Скоцик.

Политик считает, что девальвация гривны до конца года составит не менее 15−20%.

«Мы видим падение гривны за первую декаду января на 4%. Сказать, что шторм на валютном рынке уляжется через несколько месяцев, вряд ли можно. Основы для стабильности национальной валюты достаточно «туманны», — говорит политик.

На курс гривни влияют три основные составляющие: состояние национальной экономики, золотовалютные резервы и экспорт. По словам Виталия Скоцика, ситуация по каждой из этих составляющих не вселяет надежды.

«В 2013 году наша экономика составляла 186 млрд. долларов. На конец 2015 года — 90 млрд. На конец 2016 года всего 70 млрд долларов. Падение будет и в 2017-у, поэтому на экономику полагаться нельзя. Золотовалютные резервы очень трудно оценить с точки зрения их ликвидности. И экспорт тоже гривну не вытянет», — говорит Виталий Скоцик.

По данным министерства сельского хозяйства США, в этом году переходящие остатки пшеницы будут на самом высоком уровне за последние 15 лет, поэтому цены на основную экспортную культуру останутся низкими и спасти гривню не смогут даже очень хорошие урожаи.