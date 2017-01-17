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19:22 (мск), источник: Profinance.kz

Отели Египта снижают цены для иностранцев

Количество отдыхающих на курортах арабского государства туристов увеличилось по итогам минувших новогодних праздников. При этом о восстановлении былых объемов говорить пока не приходится, сообщает tonkosti.ru.

Источник: Reuters

На данный момент иностранные туристы тратят не более 50 USD за одну ночь в египетском отеле. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров РФ со ссылкой на данные Федерации туристических палат Египта. Низкие цены являются единственным инструментом, позволяющим местным отельеров привлекать туристов.

Напомним, на днях завершилась проверка аэропортов Шарм-эль-Шейха и Хургады российскими экспертами. Ранее была проведена проверка воздушной гавани Каира. Ожидается, что авиасообщение с египетской столицей восстановится в конце января 2017 г. Представители российского турбизнеса рассчитывают, что полеты на курорты откроются не позднее начала марта.

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