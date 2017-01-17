Отели Египта снижают цены для иностранцев

На данный момент иностранные туристы тратят не более 50 USD за одну ночь в египетском отеле. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров РФ со ссылкой на данные Федерации туристических палат Египта. Низкие цены являются единственным инструментом, позволяющим местным отельеров привлекать туристов.

Напомним, на днях завершилась проверка аэропортов Шарм-эль-Шейха и Хургады российскими экспертами. Ранее была проведена проверка воздушной гавани Каира. Ожидается, что авиасообщение с египетской столицей восстановится в конце января 2017 г. Представители российского турбизнеса рассчитывают, что полеты на курорты откроются не позднее начала марта.