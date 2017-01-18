Карабаш превратят в город, из которого не захочется уезжать

Градообразующее предприятие и местная администрация подписали соглашение о социальном партнерстве. Чем поможет договор жителям промышленного городка? Расскажет корреспондент ГТРК «Южный Урал» Яна Тормина.

— Долго ждал, 25 лет ждал.

Инвалид Сергей Сырейщиков уже и не мечтал, что на пенсии его услышат и из ветхого домишка все-таки удастся перебраться в новую просторную квартиру.

Ключи от квартир в прошлом году получили и молодые медики. Социальная программа «Карабашмедь» и РМК, цель которой привлечь в город квалифицированных специалистов.

С росчерка шариковой ручки уже в новом году Карабаш может начать жизнь с нового листа. Полтора миллиона рублей — именно столько «Карабашмедь» планирует вложить в развитие города.

«Мы стараемся привлекать сюда специалистов. Молодые жители Карабаша чтобы обучались, оставались в этом городе и работали на нашем предприятии», — отмечает Андрей Ханжин, директор ЗАО «Карабашмедь».

Договор о социальном партнерстве между градообразующим предприятием и местной администрацией словно глоток свежего воздуха. За пять лет Карабаш должен если не измениться, то уж точно преобразиться.

«Будет создана в городе Карабаше центральная площадь, которой никогда не было. Кроме того, мы уже приступили к ремонту профилактория “Синегорье”, в стенах которого будут осуществлять лечение жители Карабаша», — информирует Анна Шабарова, вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности ЗАО «РМК».

Обещают благоустроить набережную городского пруда, а еще должны появиться торгово-развлекательный центр с кинотеатром и крупный спортивный комплекс «Металлург». За его строительством, кстати, глава Карабашского городского округа каждый день следит из окна своего кабинета.