Карабаш превратят в город, из которого не захочется уезжать
Градообразующее предприятие и местная администрация подписали соглашение о социальном партнерстве.
Градообразующее предприятие и местная администрация подписали соглашение о социальном партнерстве.
Надежда на новую жизнь… Карабаша.
Градообразующее предприятие и местная администрация подписали соглашение о социальном партнерстве. Чем поможет договор жителям промышленного городка? Расскажет корреспондент ГТРК «Южный Урал» Яна Тормина.
— Долго ждал, 25 лет ждал.
Инвалид Сергей Сырейщиков уже и не мечтал, что на пенсии его услышат и из ветхого домишка
Ключи от квартир в прошлом году получили и молодые медики. Социальная программа «Карабашмедь» и РМК, цель которой привлечь в город квалифицированных специалистов.
С росчерка шариковой ручки уже в новом году Карабаш может начать жизнь с нового листа. Полтора миллиона рублей — именно столько «Карабашмедь» планирует вложить в развитие города.
«Мы стараемся привлекать сюда специалистов. Молодые жители Карабаша чтобы обучались, оставались в этом городе и работали на нашем предприятии», — отмечает Андрей Ханжин, директор ЗАО «Карабашмедь».
Договор о социальном партнерстве между градообразующим предприятием и местной администрацией словно глоток свежего воздуха. За пять лет Карабаш должен если не измениться, то уж точно преобразиться.
«Будет создана в городе Карабаше центральная площадь, которой никогда не было. Кроме того, мы уже приступили к ремонту профилактория “Синегорье”, в стенах которого будут осуществлять лечение жители Карабаша», — информирует Анна Шабарова,
Обещают благоустроить набережную городского пруда, а еще должны появиться
«Фотографирую и у себя на страничке в “ВКонтакте” выкладываю. У меня есть фотографии с того момента, когда там были деревья, и до 8 января.
В 2016 году в социальную сферу Русская медная компания вложила более 150 миллионов рублей: на эти деньги, к примеру, отремонтировали детский сад, коррекционную школу и детский дом.
— Это помещение для того, чтобы можно было отмечать дни рождения, проводить
Остальные жители ждут и уже мечтают, что будут жить в городе, из которого не хочется уезжать.