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20:13 (мск), источник: Noi.md

Учителя потребовали достойных зарплат и освистали вице-министра (ФОТО, ВИДЕО)

Около 200 учителей и преподавателей прошли маршем от Дома профсоюзов к зданию правительства.

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Сотрудники начальных, средних и высших образовательных учреждений из различных уголков республики потребовали от кабинета министров в срочном порядке решить проблемы по обеспечению их достойными зарплатами, передаёт NOI.md.

Протестующие ранним утром сегодня, 17 января, собрались сначала у здания Дома профсоюзов, где подтвердили своё намерение добиваться от правительства повышения заработных плат в данной сфере, в среднем, на 50%. После того, как было решено не идти ни на какие компромиссы с властью, манифестанты двинулись маршем к зданию правительства. Примечательно, что движение на дорогам, по которым пролегал путь колонны, не был перекрыт, и представители образовательной сферы, профсоюзов, а также сочувствующие им люди были вынуждены идти по тротуарам.

Большая часть протестующих учителей прибыла в Кишинёв из районов — Бельцкого, Теленештского, Леовского, Дрокиевского, Сорокского, Глодянского, Сынжерейского и других. В руках протестующие несли плакаты с надписями «Respectați învățătorii» («Уважайте учителей»), «Vrem salarii decente» («Хотим достойных зарплат»), «Salvați reputația» («Спасите репутацию»), «Salariul minim — la nivelul minimului de existenţă» («Минимальная зарплата — на уровне прожиточного минимума»), «Vrem dreptate, aşa nu se mai poate» («Хотим справедливости, так больше нельзя») и т. д. Протестную волну бурно поддерживали выкриками, свистками и звоном колокольчиков, которых в толпе оказалось много.

Председатель Национальной Конфедерации профсоюзов (НКПМ) Олег Будза, возглавивший колонну протестующих, сообщил журналистам о необходимости проведения переговоров с представителями правительства, в ходе которых должны быть обговорены все возможные варианты разрешения ситуации с учётом требований протестующих. Правда, он не решился назвать крайние сроки, по завершении которых можно было бы говорить о результатах переговоров. «Да, работники системы образования требуют повышения зарплат на 50%. Но каким именно будет повышение — на 30, 40, 50 или 60% — можно будет сказать только по завершении переговоров», — отметил Олег Будза.

С официальной позицией Министерства образования к протестующим вышла заместитель главы ведомства Елена Черней, который сообщила о необходимости создания рабочей группы, готовой рассмотреть требования, выдвинутые профсоюзами системы образования. Однако она осталась практически не услышанной манифестантами, которые сначала стали жаловаться на то, что вице-министра вовсе не слышно, а затем и вовсе освистали её. Уже в интервью журналистам Елена Черней заявила о преждевременности объявления каких-либо решений до того, как будут представлены официальные выводы соответствующей рабочей группы.

Учителя и профессора, опрошенные съёмочной группой NOI.md, заявили о том, что они больше не в силах терпеть обещания властей, которые не заинтересованы в обновлении кадрового состава образовательной сферы. Так, преподаватель из Бельц сообщил нам о том, что он был вынужден приехать в Кишинёв на акцию протеста в связи со сложной ситуацией, свидетелем которой он является.

«Молодёжь уже не хочет приходить в нашу профессию. Многие мои воспитанники, которые мечтали о работе учителем или преподавателем, в итоге уехали из страны. Средний возраст профессуры в Бельцах превышает 60 лет. Мы поставлены в очень сложные условия. Даже если зарплаты не будут повышены на 50%, мы надеемся, что правительство повысит их хотя бы уровня прожиточного минимум», — сказал преподаватель в интервью NOI.md.

Уточним, что о планирующихся акциях протеста работников образовательной сферы было объявлено в начале января по итогам заседания Совета Федерации профсоюзов образования. Основным требованием учителей и профессоров является повышение средней заработной платы на 50%. Они возмущены тем, что должностные оклады в данной сфере не индексировались с 2014 года, что поставило большинство работников в затруднительную ситуацию вплоть до выживания.

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