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17 января, источник: Sputnik.by

Трассы некоторых автобусов изменятся в Минске с конца января

МИНСК, 17 янв — Sputnik. Государственное учреждение «Столичный транспорт и связь» обратилось к минчанам и гостям столицы с предупреждением об изменении трассы некоторых городских автобусов.

Источник: Sputnik.by

«С целью улучшения транспортного обслуживания с 28 января трасса городского автобусного маршрута № 78 «ДС Кунцевщина — Бобруйская» продлевается от остановочного пункта «ДС Кунцевщина» по ул. Казимировская, ул. Каменногорская до диспетчерской станции «Каменная Горка — 5», — рассказали на предприятии.

Собеседники агентства отметили, что маршруту будет присвоено новое наименование — 78 «ДС Каменная Горка 5 — Бобруйская».

Кроме того, изменения коснуться и автобусного маршрута № 86 «ДС Уручье-4 — Озерище». С 28 января он будет ходить от остановочного пункта «ДС Уручье-4» по ул. Гинтовта, ул. Лопатина до разворотного кольца «Копище». «Маршруту присваивается новое наименование № 86 «Копище — Озерище», — добавили в ГУ.

Новые схемы движения автобусов № 33 и № 86.

С 30 января изменится трасса следования автобусного маршрута № 33 «Копище — Ст.м. Уручье». «В связи с изменением трассы автобусного маршрута № 86 автобусы маршрута № 33 от станции метро “Уручье” в направлении д. Копище будут следовать по просп. Независимости, ул. Острошицкая, ул. Гинтовта, ул. Лопатина», — проинформировали собеседники Sputnik.

Посадка в автобусы будет осуществляться с четной стороны проспекта Независимости (на том же остановочном пункте, что и в автобусы маршрута № 86).

Кроме того, с 28 января отменяется работа маршрута № 33 по выходным дням, по будним дням движение будет осуществляться только в утренний и вечерний часы пик.

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