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09:30 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский Роспотребнадзор нашел в продаже 165 л запрещенных спиртовых лосьонов

Специалисты проверили 1,2 тыс торговых точек с 26 декабря.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Воронежской области нашли в продаже более 165 л непищевой спиртосодержащей продукции — в основном это спиртовые лосьоны. Проверки прошли в 1,2 тыс. торговых точках ко вторнику, 17 января. Запрещенную продукцию (более 1,7 тыс. единиц) обнаружили в 62 местах торговли, сообщила пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор приостановил продажи спиртосодержащей непищевой продукции в понедельник, 26 декабря. Тем не менее, специалисты совместно с полицейскими при проверке нашли в магазинах огуречный лосьон, лосьон с экстрактом боярышника, средство гигиены «Настойка дуба», салициловый лосьон, лосьон с шалфеем и другую продукцию. Непищевую продукцию с содержанием этилового спирта более 25%, в частности, обнаружили в воронежских сетях ООО «Санга-Стиль», ООО «Алевас», ООО «Август-Трейд» и у нескольких ИП. Запрещенная продукция также продавалась в Россоши, Новохоперске, Новой Усмани, Борисоглебске, Бутурлиновке, Семилуках и других населенных пунктах. На нее наложили арест. В отношении виновников составили административные протоколы. Санкция ст. 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена) предусматривает штраф до 4 тыс. рублей для должностных лиц и до 40 тыс. рублей для юридических лиц с конфискацией товара или без нее.

Контекст

Рейды по торговым точкам, где продают спиртосодержащие настойки и лосьоны, начали специалисты Роспотребнадзора в конце декабря 2016 года. Специалисты берут пробы и изучают качество продукции. Поводом для проверки стала трагедия в Иркутске, где от отравления парфюмерным средством для принятия ванн «Боярышник» погибли 76 человек.

В Воронежской области 576 человек отравились спиртосодержащей продукцией и суррогатами алкоголя за 9 месяцев 2016 года. За тот же период 2015 года таких случаев было 616. В то же время число летальных исходов выросло за год — с 56,8% до 60,2%.

Сообщить о фактах незаконной торговли спиртосодержащей продукцией в Воронеже можно по телефонам горячей линии: 8 (473) 228 37 21 (управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики) и 8 (473) 212 73 53 (департамент имущественных и земельных отношения Воронежской области).

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