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09:53 (мск), источник: Volga News

Тольятти получит более 1 млрд рублей на ремонт дорог

Правительство Самарской области предусмотрело более одного 1 млрд руб. на ремонт магистральных дорог Тольятти, сообщает пресс-служба Автограда.

Письмо с подтверждением выделенных субсидий получено во вторник, 17 декабря, руководителем департамента дорожного хозяйства и транспорта мэрии Павлом Банновым. Софинансирование местного бюджета на указанные цели составит 56 млн рублей. Таким образом, общая сумма, направленная на ремонт дорог в текущем году, составит 1,059 млрд рублей.

Отметим, что 215,7 млн руб. из этой суммы — переходящие средства с 2016 года, предусмотренные на ремонт четырех участков автодорог: ул. Диагональная (от ул. Баныкина до ул. Кунеевская), Комсомольское шоссе, ул. Кудашева и Южное шоссе (от ул. Заставная до границы г. о. Тольятти).

Остальные средства в размере 843 млн руб. направят на ремонт 16 объектов во всех трех районах города.

В Автозаводском районе отремонтируют пять участков магистралей на общую сумму 264 млн руб.: Фабричный проезд (от ул. Коммунальная до Южного шоссе с парковочными площадками возле колл-центра Сбербанка), ул. Борковская (от Южного шоссе до ул. Северная), ул. Ботаническая (от Южного шоссе до ул. Коммунальная), дорога от ул. 40 лет Победы до бульвара Здоровья и ул. Спортивная (от ул. Юбилейная до Московского пр-та).

В Центральном районе направят 387 млн руб. на ремонт следующих восьми дорог: ул. Лесная (от ул. К. Маркса до бульвара 50 лет Октября, включая кольцевую развязку), ул. Баныкина (от ул. Голосова до ул. Комсомольская), ул. К. Маркса (от ул. Лесная до ул. Ленинградская), ул. Мичурина (от Автозаводского шоссе до ул. Ленина), ул. Толстого (от ул. Кудашева до ул. Ломоносова), ул. Гидростроевская (от ул. Мира до ул. Республиканской), ул. Строителей, ул. Комсомольская (от ул. К. Маркса до ул. Победы).
В Автозаводском районе отремонтируют пять участков магистралей на общую сумму 264 млн руб.: ул. Громовой (от ул. Матросова до ул. Кунеевская), ул. Матросова (от ул. Громовой до ул. Комсомольская, включая кольцевую развязку), ул. Кунеевская (от ул. Баныкина до ул. Громовой).

По словам Павла Баннова, аукционная документация на указанную сумму готова в полном объеме. Но для того, чтобы запустить конкурсные процедуры, выделенные областные субсидии необходимо заложить в городской бюджет. Соответствующие изменения в документ планируется внести 18 января на заседании думы Тольятти.

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