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20:45 (мск), источник: РИА Новости

Соцсеть LinkedIn рассчитывает вернуться в Россию

ДАВОС (Швейцария), 17 янв — РИА Новости. Социальная сеть LinkedIn рассчитывает вернуться в Россию, намерена тесно сотрудничать с руководством РФ по этому поводу, заявил РИА Новости вице-президент и один из основателей LinkedIn Аллен Блю.

Источник: Reuters

Роскомнадзор 17 ноября на основании решений судов внес LinkedIn в реестр запрещенной информации, после чего операторы связи начали блокировку этого ресурса на территории РФ.

Такая мера связана с неисполнением соцсетью закона о хранении персональных данных россиян на территории РФ. Это первый случай блокировки одной из крупнейших соцсетей на территории России.

«Безусловно, мы собираемся вернуться», — сказал он.

Для нас очень важно тесно работать с российским правительством, чтобы быть уверенными в том, что мы реагируем на озабоченности обеих сторон. И мы рассчитываем делать это.
Аллен БлюОдин из основателей LinkedIn
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В тоже время Блю затруднился ответить, когда LinkedIn может вернуться в Россию.

«У нас пока нет прогресса, о котором можно сообщить, и мы не хотим говорить о специфике переговоров. Мы полагаем, что это имеет большое значение для российских граждан и их партнеров за рубежом, для российского правительства и всей системы. Поэтому мы очень аккуратно говорим об этих переговорах, чтобы провести их как следует», — добавил он.

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