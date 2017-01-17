Соцсеть LinkedIn рассчитывает вернуться в Россию
ДАВОС (Швейцария), 17 янв — РИА Новости. Социальная сеть LinkedIn рассчитывает вернуться в Россию, намерена тесно сотрудничать с руководством РФ по этому поводу, заявил РИА Новости
ДАВОС (Швейцария), 17 янв — РИА Новости. Социальная сеть LinkedIn рассчитывает вернуться в Россию, намерена тесно сотрудничать с руководством РФ по этому поводу, заявил РИА Новости
Роскомнадзор 17 ноября на основании решений судов внес LinkedIn в реестр запрещенной информации, после чего операторы связи начали блокировку этого ресурса на территории РФ.
Такая мера связана с неисполнением соцсетью закона о хранении персональных данных россиян на территории РФ. Это первый случай блокировки одной из крупнейших соцсетей на территории России.
«Безусловно, мы собираемся вернуться», — сказал он.
Для нас очень важно тесно работать с российским правительством, чтобы быть уверенными в том, что мы реагируем на озабоченности обеих сторон. И мы рассчитываем делать это.
В тоже время Блю затруднился ответить, когда LinkedIn может вернуться в Россию.
«У нас пока нет прогресса, о котором можно сообщить, и мы не хотим говорить о специфике переговоров. Мы полагаем, что это имеет большое значение для российских граждан и их партнеров за рубежом, для российского правительства и всей системы. Поэтому мы очень аккуратно говорим об этих переговорах, чтобы провести их как следует», — добавил он.