Соцсеть LinkedIn рассчитывает вернуться в Россию

Роскомнадзор 17 ноября на основании решений судов внес LinkedIn в реестр запрещенной информации, после чего операторы связи начали блокировку этого ресурса на территории РФ.

Такая мера связана с неисполнением соцсетью закона о хранении персональных данных россиян на территории РФ. Это первый случай блокировки одной из крупнейших соцсетей на территории России.

«Безусловно, мы собираемся вернуться», — сказал он.