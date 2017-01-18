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10:33 (мск), источник: Вести - Воронеж

«Роскосмос» откажется от использования воронежских двигателей

«Роскосмос» откажется от использования воронежских двигателей. По меньшей мере, на два ближайших запуска. Вместо них поставят аналогичные из другой серии, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Сейчас двигатели третьей ступени снимают с ракет-носителей «Союз-У» и «Союз-ФГ» — их старты намечены на февраль и март. Блоки отправят на ракетно-космический комплекс «Прогресс» в Самару для исследования.

Напомним, по версии специалистов, поломка в двигателе третьей ступени ракеты-носителя стала причиной падения грузового корабля «Прогресс МС-04». Его запуск состоялся 1 декабря с космодрома Байконур. Корабль вёз на станцию 2,5 тонны грузов, включая новогодние подарки для экипажа. Комиссия по расследованию причин аварии установила две возможные причины — попадание внутрь двигателя посторонних частиц, либо брак при сборке.

Михаил Фадеев, пресс-секретарь корпорации «Роскосмос»: «Дефект, имеющий производственный характер, проявился в полёте. Чтобы исключить повторение подобных ситуаций, разработан план мероприятий. Все блоки третьей ступени ракеты-носителя и оснащённые двигателем 11-Д-55 будут отозваны на РКЦ “Прогресс”, город Самара, для дополнительных проверок».

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