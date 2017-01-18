«Роскосмос» откажется от использования воронежских двигателей
«Роскосмос» откажется от использования воронежских двигателей. По меньшей мере, на два ближайших запуска. Вместо них поставят аналогичные из другой серии, сообщили в
«Роскосмос» откажется от использования воронежских двигателей. По меньшей мере, на два ближайших запуска. Вместо них поставят аналогичные из другой серии, сообщили в
Сейчас двигатели третьей ступени снимают с
Напомним, по версии специалистов, поломка в двигателе третьей ступени
Михаил Фадеев,