«Роскосмос» откажется от использования воронежских двигателей

Сейчас двигатели третьей ступени снимают с ракет-носителей «Союз-У» и «Союз-ФГ» — их старты намечены на февраль и март. Блоки отправят на ракетно-космический комплекс «Прогресс» в Самару для исследования.

Напомним, по версии специалистов, поломка в двигателе третьей ступени ракеты-носителя стала причиной падения грузового корабля «Прогресс МС-04». Его запуск состоялся 1 декабря с космодрома Байконур. Корабль вёз на станцию 2,5 тонны грузов, включая новогодние подарки для экипажа. Комиссия по расследованию причин аварии установила две возможные причины — попадание внутрь двигателя посторонних частиц, либо брак при сборке.