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21:50 (мск), источник: РИА Новости

Boeing договорился с Трампом по удешевлению президентского самолета

ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости. Глава корпорации Boeing Деннис Мюленбург заявил, что провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом по вопросу самолета для президента и истребителей, сообщает агентство Рейтер.

Источник: РИА Новости

По завершении встречи Мюленбург сообщил, что встреча была «очень продуктивной».

«Мы обсудили борт номер 1, мы обсудили самолет-истребитель… Мы достигли некоторых серьезных успехов в упрощении требований к борту номер 1, оптимизировав процесс… Это все касается того, что обеспечит лучший самолет по более низкой цене. Я доволен прогрессом», — заявил Мюленбург.

Ранее Трамп заявлял, что контракт на поставку новых самолетов для первого отряда будет стоить 4 миллиарда долларов, и пригрозил аннулировать контракт. В Boeing заявили, что пока что выполняют лишь 170-миллионный контракт с минобороны США по оценке возможностей и спецификаций для новых самолетов.

Также Трамп пригрозил отказаться от F-35 производства Lockheed Martin и выбрать другой самолет для Пентагона, такой как F-18 Super Hornet корпорации Boeing. Трамп объяснил это огромными перерасходами и задержкой в реализации проекта F-35, который уже начал поступать в войска. Программа F-35, которую осуществляет корпорация Lockheed Martin, обошлась налогоплательщикам примерно в 400 миллиардов долларов.

В пятницу глава корпорации Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон также заявляла, что договоренность о снижении цены на новейшие американские истребители F-35, возможно, будет достигнута в ближайшее время.

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