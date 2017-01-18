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11:24 (мск), источник: Вести - Калининград

Под Калининградом построят первую в России социальную фабрику

Первую в России социальную фабрику, которая займется выпуском техники для людей с ограниченными возможностями здоровья, построят под Калининградом.

Глава региона Антон Алиханов вместе с инициатором проекта, гендиректором компании «Обсервер» Романом Араниным, осмотрели эту территорию. Площадка оснащена подъездной дорогой, газом и электроэнергией, передает правительственная пресс-служба.

По словам Антона Алиханова, фабрика «Обсервер» может стать первым проектом недавно созданного в регионе Фонда развития промышленности. Он предоставляет займы на льготных условиях в целях развития импортозамещающих и экспортоориентированных производств.

Как рассказал Роман Аранин, новое предприятие по производству технических средств реабилитации обеспечит занятость более 70 человек, большинство из которых предусмотрены для инвалидов-колясочников.

По данным компании «Обесервер», рынок специальных инвалидных колясок в России оценивается в 10 тысяч штук или в 1 млрд 200 млн рублей ежегодно. Планируется, что новая фабрика сможет обеспечить почти половину этой потребности уже к 2021 году.

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