Под Калининградом построят первую в России социальную фабрику
Первую в России социальную фабрику, которая займется выпуском техники для людей с ограниченными возможностями здоровья, построят под Калининградом.
Первую в России социальную фабрику, которая займется выпуском техники для людей с ограниченными возможностями здоровья, построят под Калининградом.
Глава региона Антон Алиханов вместе с инициатором проекта, гендиректором компании «Обсервер» Романом Араниным, осмотрели эту территорию. Площадка оснащена подъездной дорогой, газом и электроэнергией, передает правительственная
По словам Антона Алиханова, фабрика «Обсервер» может стать первым проектом недавно созданного в регионе Фонда развития промышленности. Он предоставляет займы на льготных условиях в целях развития импортозамещающих и экспортоориентированных производств.
Как рассказал Роман Аранин, новое предприятие по производству технических средств реабилитации обеспечит занятость более 70 человек, большинство из которых предусмотрены для
По данным компании «Обесервер», рынок специальных инвалидных колясок в России оценивается в 10 тысяч штук или в 1 млрд 200 млн рублей ежегодно. Планируется, что новая фабрика сможет обеспечить почти половину этой потребности уже к 2021 году.