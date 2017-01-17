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17 января, источник: Informburo.kz

Владельцы недвижимости в Шахане в два раза подняли цены на жильё

После известия о том, что пострадавшим семьям в Шахане купят квартиры, решившие воспользоваться ситуацией владельцы недвижимости подняли цены почти в два раза, передаёт 31 канал.

Поиски нового жилья для пострадавших жителей обрушившегося подъезда ведёт попечительский совет. Необходимо приобрести 13 квартир. Но пока жилплощадь найти удалось только для четырёх семей.

«У нас одна бабушка, Тимофеева Анна Ивановна, уже нашла квартиру однокомнатную стоимостью один млн тенге. Мы уже записали. Потом семья Алексеенко нашла квартиру в Шахтинске, она полностью их устраивает: с ремонтом, на шестом этаже за 5,5 млн тенге», — сообщила член попечительского совета благотворительного фонда Светлана Ержуманова.

Жительница пострадавшего подъезда Светлана Басырёва пока в поисках подходящей квартиры, всё из-за взлетевший цен.

«Воспользовались ситуацией, — говорит она о продавцах недвижимости. — Поэтому мы равноценное жильё не можем себе подобрать».

Как уже сообщалось, семилетней Полине Андроповой, которая после трагедии осталась сиротой, покупку квартиры оплатит Балхашская рудная компания. За счёт фонда, куда поступали средства со всего Казахстана, будет куплено 13 квартир, но финансовую компенсацию за покупку жилья обещает возместить фонду банк Qazkom.

«Если у нас останутся средства, мы рассмотрим все предложения по поводу того, куда эти деньги израсходовать. То, что они будут израсходованы на нужды Шахана, это даже не обсуждается», — сообщила председатель попечительского совета частного благотворительного фонда Жамала Мамерханова.

Но о выделении средств на строительство центрального отопления в Шахане речи не идёт, заявил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

«У нас до 2018 года в соответствии с поручением Президента достраивались и строились только те объекты, по которым степень завершенности была 80% и выше. Этого в Шахане не было. С точки зрения поддержки по кредитованию, там не было субъекта естественной монополии, который мог бы взять на себя кредит и потом обеспечить возвратность через тариф», — подытожил министр.

Только по истечении моратория власти Карагандинской области смогут подать заявку и вновь подготовить проектно-сметную документацию на рассмотрение в министерство.

Обрушение части дома в посёлке Шахан Карагандинской области произошло ночью 1 января. Под завалами погибли девять человек, в том числе трое детей. По данным экспертов, обрушение произошло из-за взрыва котла отопления, который был расположен в подвале многоэтажного дома.

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