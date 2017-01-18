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00:18 (мск), источник: РИА Новости

WSJ рассказала, как российские продукты помогут накормить Китай

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россия имеет все шансы стать одним из главных поставщиков продовольствия Китаю, пишет газета Wall Street Journal.

Источник: РИА Новости

В 2016 году КНР потеснила Турцию с места главного импортера российской пищевой продукции, закупив продовольствия более чем на миллиард долларов. В настоящее время Россия прилагает все возможные усилия, чтобы закрепиться на рынке самой населенной страны мира, говорится в статье.

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Важность пищевой промышленности для развития отношений между Москвой и Пекином подчеркивает, например, тот факт, что Владимир Путин подарил Си Цзиньпину сделанное в России мороженое, узнав, как оно нравится его китайскому коллеге. В Китае российскую продукцию, наравне с европейской и американской, считают высококачественной, отмечает автор.

Стремление «накормить Китай» — важная часть российского «разворота на Восток», связанного с ухудшением отношений Москвы и Вашингтона и западными санкциями, подчеркивает автор статьи. К 2020 году страны намереваются достичь товарооборота объемом в 200 миллиардов долларов. КНР остается крупнейшим торговым партнером России, и ожидается, что объем торговли между двумя странами по итогам 2016 окажется несколько выше значений предыдущих лет.

Во многом, как отмечает Wall Street Journal, это заслуга российского сельскохозяйственного сектора. Китай готов покупать у российских поставщиков практически все виды продовольствия, однако предпочтение отдает мясу. В Приморье, как сообщает газета, холдинг «Русагро» уже возводит свиноводческий комплекс, чтобы удовлетворить спрос жителей Поднебесной. Китайцы ежегодно съедают 57 миллионов тонн свинины — в два раза больше, чем американцы.

Россия стремится также возродить сельхозугодья, заброшенные после распада СССР, пишет WSJ. К 2020 году на Дальнем Востоке планируется увеличить площадь пригодных для обработки земель на 50%. Значительная их часть будет использоваться для выращивания продовольствия на экспорт, пишет Wall Street Journal со ссылкой на главу Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Петра Шелахаева.

Ожидается, что уже в начале 2017 года начнется экспорт в Китай свинины, а к 2019-му Россия начнет поставлять КНР курятину и говядину, пишет Wall Street Journal. Китайская сторона также заинтересована в долгосрочной аренде сельскохозяйственных площадей в России, рассчитывая, что это поможет КНР справиться проблемой недостатка собственных пригодных для обработки земель.

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