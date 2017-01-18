Сбербанк с доставкой на дом

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Как стало известно «Ъ», Сбербанк и китайская Alibaba Group могут уже в первой половине 2017 года создать совместное предприятие в сфере
Как стало известно «Ъ», Сбербанк и китайская Alibaba Group могут уже в первой половине 2017 года создать совместное предприятие в сфере
Чиновники правительства совместно с администрацией президента и Центробанком близки к завершению согласования основных условий, на которых Сбербанк может создать с китайской Alibaba Group совместное предприятие в области электронной торговли, рассказали источники «Ъ», знакомые с ситуацией.
Как уточнил собеседник, близкий к правительству, совещания проходили в
Другой знакомый с ходом переговоров источник сообщил, что стороны надеются создать СП уже в первой половине 2017 года. Предполагается, что Сбербанк вложит в новую компанию прежде всего деньги, а также маркетинговые и логистические технологии. Alibaba Group может внести в СП свой действующий бизнес по трансграничной торговле в России и СНГ, а также, возможно, в Турции и некоторых странах Восточной Европы. «Речь идет о создании компании стоимостью в несколько миллиардов долларов, которая станет крупнейшим игроком на рынке трансграничной
В частности, входящий в Alibaba Group маркетплейс AliExpress — один из самых популярных онлайн-ресурсов: в декабре его посетили более 614 млн раз, причем 30% трафика, или 184 млн посещений, пришло из России.
Но обсуждаемые планы пока не окончательны, а принимая во внимание то, как тяжело ведут переговоры китайцы, как минимум могут сдвинуться сроки по созданию СП, предостерегает осведомленный собеседник «Ъ» на рынке
Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис заявил «Ъ», что «не комментирует слухи». Глава российского представительства Alibaba Group Марк Завадский,
Как сообщал «Ъ» 7 ноября 2016 года, Сбербанк выступил с инициативой построить на основе своих ресурсов и инфраструктуры «национальную экосистему» по примеру крупнейших мировых компаний в сфере
Источник, знакомый с разработкой проекта, отмечал, что рассматривались три сценария строительства экосистемы. Один из них предполагал реализацию исключительно силами Сбербанка, другой — партнерство с крупной российской
Источник в Сбербанке ранее сообщал «Ъ», что президент и глава правления банка Герман Греф вместе с рядом
Роман Рожков, Денис Скоробогатько, Владислав Новый