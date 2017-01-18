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01:54 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Сбербанк с доставкой на дом

Как стало известно «Ъ», Сбербанк и китайская Alibaba Group могут уже в первой половине 2017 года создать совместное предприятие в сфере интернет-торговли. Как рассчитывает российская сторона, Alibaba Group внесет в компанию свой действующий бизнес по трансграничной торговле в России и СНГ, а возможно, и в других странах. От Сбербанка, который получит контроль в бизнесе, потребуются преимущественно финансовые инвестиции.

Источник: Reuters

Чиновники правительства совместно с администрацией президента и Центробанком близки к завершению согласования основных условий, на которых Сбербанк может создать с китайской Alibaba Group совместное предприятие в области электронной торговли, рассказали источники «Ъ», знакомые с ситуацией.

Как уточнил собеседник, близкий к правительству, совещания проходили в декабре-январе на площадке Минфина, последнее состоялось на прошлой неделе. В итоге пришли к тому, что СП может быть создано только как российское юридическое лицо, в котором у Сбербанка будет не менее 50%, рассказал он. По его словам, СП при этом будет запрещено работать в сфере финансовых услуг — их будет предоставлять сам Сбербанк.

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Другой знакомый с ходом переговоров источник сообщил, что стороны надеются создать СП уже в первой половине 2017 года. Предполагается, что Сбербанк вложит в новую компанию прежде всего деньги, а также маркетинговые и логистические технологии. Alibaba Group может внести в СП свой действующий бизнес по трансграничной торговле в России и СНГ, а также, возможно, в Турции и некоторых странах Восточной Европы. «Речь идет о создании компании стоимостью в несколько миллиардов долларов, которая станет крупнейшим игроком на рынке трансграничной интернет-коммерции в России и ряде других стран», — подчеркивает собеседник «Ъ».

В частности, входящий в Alibaba Group маркетплейс AliExpress — один из самых популярных онлайн-ресурсов: в декабре его посетили более 614 млн раз, причем 30% трафика, или 184 млн посещений, пришло из России.

Но обсуждаемые планы пока не окончательны, а принимая во внимание то, как тяжело ведут переговоры китайцы, как минимум могут сдвинуться сроки по созданию СП, предостерегает осведомленный собеседник «Ъ» на рынке интернет-торговли.

Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис заявил «Ъ», что «не комментирует слухи». Глава российского представительства Alibaba Group Марк Завадский, пресс-служба ЦБ и замглавы Минфина Алексей Моисеев также отказались от комментариев. Эта тема проходит под грифом «для служебного пользования», пояснил господин Моисеев.

Как сообщал «Ъ» 7 ноября 2016 года, Сбербанк выступил с инициативой построить на основе своих ресурсов и инфраструктуры «национальную экосистему» по примеру крупнейших мировых компаний в сфере интернет-торговли. Предполагалось, что проект будет оказывать услуги как конечным потребителям, так и бизнесу в различных областях — от образования и здравоохранения до строительства и потребительских товаров. Под экосистемой Сбербанк понимает сеть организаций, создающихся вокруг единой технологической платформы и пользующихся ее услугами для формирования предложений клиентам и доступа к ним. Примеры таких экосистем — американские Google, Amazon, Facebook, китайские Tencent и Alibaba. К 2025 году объем экономики такой экосистемы может составить 65 трлн руб., оценивали в банке.

Источник, знакомый с разработкой проекта, отмечал, что рассматривались три сценария строительства экосистемы. Один из них предполагал реализацию исключительно силами Сбербанка, другой — партнерство с крупной российской интернет-компанией («Яндексом» или Mail.Ru Group) и, наконец, третий подразумевал привлечение в качестве стратегического партнера иностранной, скорее всего китайской, компании.

Источник в Сбербанке ранее сообщал «Ъ», что президент и глава правления банка Герман Греф вместе с рядом топ-менеджеров посетил Китай в ноябре 2016 года. Среди прочих встреч у них был визит в офис Alibaba Group, уточнял собеседник, знакомый с ходом переговоров. В пресс-службе Сбербанка поездку руководства не комментировали.

Роман Рожков, Денис Скоробогатько, Владислав Новый

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