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03:34 (мск), источник: Вести Приморье

Руководитель управляющей компании оштрафован в Приморье

Директор управляющей компании Арсеньева оштрафован на 25 тысяч рублей за нарушения в обслуживании жилых домов.

Как рассказали в государственной жилищной инспекции Приморского края, в ходе внеплановой выездной проверки сотрудниками ведомства выявлены факты ненадлежащего обслуживания многоквартирных домов.

«В доме № 39 по улице Жуковского города Арсеньева нарушена тепловая изоляция системы отопления, из кабины лифта не осуществлялась связь с диспетчером. В доме № 35 по улице Островского частично разрушена отмостка, в некоторых подъездах отсутствовали лестницы для выхода на кровлю», — сообщили в ведомстве.

Жалобы на эксплуатирующую организацию в жилинспекцию поступали и от жителей других домов, обслуживанием которой занимается данная управляющая компания.

На основании выявленных нарушений, директор ООО «Наш город» решением суда за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований оштрафован на 25 тысяч рублей.

В государственной жилищной инспекции Приморского края отметили, что в 2016 году сотрудниками ведомства проведено 1469 проверок, по результатам которых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по управлению многоквартирными домами, содержанию и текущему ремонту общего имущества в таких домах, а также ресурсоснабжающим организациям выдано 437 предписаний, составлено 607 протоколов об административных правонарушениях.

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