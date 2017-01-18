Руководство «Радиоприбора» не выплатило работникам более 460 млн рублей

По состоянию на первое января 2017 года эта задолженность по невыплате заработной платы в крае занимает лидирующую позицию. Всего же предприятия Приморья задолжали своим сотрудникам 576,8 миллионов рублей. По данным Приморскстата, 80% общей суммы задолженности по выплатам приходится именно на ОАО «Радиоприбор».

Работники предприятия не получают свои деньги с июня 2015 года. Переводы сумм на заработную плату министерством обороны РФ были крайне нерегулярны, в результате чего каждому из 1200 работников обязаны выплатить в среднем 385 тысяч рублей. В настоящее время предприятие находится в стадии ликвидации, все работники будут трудоустроены.

Кроме того, ЗАО «ТМК» в Уссурийске задолжало 370 работникам около 29 миллионов рублей заработной платы. Организация находится в стадии банкротства, и третья часть суммы не выплачена уволенным работникам.

В полном объёме погашена задолженность всем работникам ОАО «Дальневосточный Арсенал». Перебои с выплатой зарплаты на этом предприятии были регулярны, и длились не один год.