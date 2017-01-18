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10:21 (мск), источник: Ведомости

ФСБ напомнила операторам о предстоящих инвестициях

Федеральная служба безопасности (ФСБ) написала операторам связи письмо, чтобы они не забыли заложить в бюджеты 2017 г. деньги на исполнение закона Яровой, сообщили «Ведомостям» сотрудники двух крупных операторов связи. По их словам, операторы получили письма около месяца назад.

Источник: Reuters

На подготовку к исполнению закона у операторов остается 1,5 года — пакет антитеррористических поправок Ирины Яровой и Виктора Озерова вступит в силу 1 июля 2018 г. По нему операторы связи и интернет-сервисы обязаны полгода хранить телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей.

Правда, оценки стоимости исполнения закона до сих пор нет, нет и технического задания на создание системы хранения данных. Поэтому непонятно, что бюджетировать, рассуждает сотрудник одного из операторов связи. Вряд ли какой-то оператор заложил исполнение закона в бюджет 2017 г., считает сотрудник другого оператора, а это равносильно тому, что в 2018 г. ничего не будет готово. Бюджет на следующий год обычно формируется в октябре-ноябре, продолжает он. «Цыплят и деньги по осени считают», — соглашается с ним человек из первого оператора.

В конце июня 2016 г. руководители большой четверки операторов связи оценили затраты на исполнение закона в 2,2 трлн руб.

Определение точных параметров хранения — что именно и сколько должны будут хранить операторы — в окончательном варианте, подписанном президентом Владимиром Путиным, закон перепоручает правительству. Операторы надеялись, что правительственный документ предусмотрит смягчение условий, но надежда оказалась тщетной.

В конце декабря Минкомсвязи опубликовало проекты постановлений правительства, регламентирующих применение поправок Яровой и Озерова, и основные параметры хранения в них остались теми же, что и раньше.

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После принятия закона свой вариант его исполнения предлагал «Ростех». По задумке госкорпорации одна из ее структур — Национальный центр информатизации мог бы стать единым оператором системы хранения данных, а операторы связи станут его клиентами. Так можно было бы сэкономить на унификации технических решений. Этот сценарий тогда поддерживал Минпромторг.

Летом стало также известно, что и ФСБ предлагала свой подход к исполнению закона Яровой: использовать оборудование СОРМ (система оперативно-розыскных мероприятий), уже установленное на сетях операторов связи и предназначенное для прослушки. Сейчас оно 12 часов хранит трафик передачи данных. Для соответствия закону систему нужно было бы расширять до возможности хранения данных в течение шести месяцев, причем не только передачи данных, но и голоса, рассказывали источники «Ведомостей».

В опубликованных Минкомсвязи проектах документов единый оператор не фигурирует. Эти документы свидетельствуют в пользу сценария, предложенного ФСБ, рассуждал собеседник «Ведомостей», знакомый с ходом обсуждения проектов подзаконных актов.

Еще один вариант предлагал летом гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков:

государство вводит дополнительный налог на компании связи и из этих поступлений финансирует создание системы хранения трафика.

«Дополнительный налог в размере 1% от выручки никак не повлияет на отрасль. Если сделают 20%, тогда это совсем другая история», — говорил он в июльском интервью «Коммерсанту». 1% от выручки российской отрасли связи — это около 20 млрд руб. в год, на эти деньги государство могло бы создать мощный дата-центр и избирательно хранить в нем переписку, записи звонков и т. Вряд ли какой-то оператор заложил исполнение закона в бюджет 2017 г., объяснял представитель «Мегафона» Петр Лидов. Вряд ли какой-то оператор заложил исполнение закона в бюджет 2017 г., свыше трех годовых выручек, говорил «Ведомостям» директор оператора по связям с государственными органами Дмитрий Петров.

Представители «Вымпелкома», «Мегафона», Tele2, МТС и «Ростелекома» отказались от официальных комментариев. Запрос в ФСБ остался без ответа.

В подготовке статьи участвовал Алексей Никольский.

Комментарии
11
Сергей Саморуков
Ишь , как трон потерять Путин боится...Уже , если не стуканул на соседа , то- срок ... теперь и в личную переписку лезут ... А может просто воровать не надо да и Конституцию соблюдать ? Свои 2 срока давно отсидел . Свободен .
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perplexed
Бедолага сноуден убежал из америки и попал в полымя. Заставили аналог АНБ сделать. Но перед этим, конечно, покричали про нарушение прав в сша.
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А Б
Президент РФ тоже миллиардер. Или Вы этого не знали?
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