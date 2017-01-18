ФСБ напомнила операторам о предстоящих инвестициях

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На подготовку к исполнению закона у операторов остается 1,5 года — пакет антитеррористических поправок Ирины Яровой и Виктора Озерова вступит в силу 1 июля 2018 г. По нему операторы связи и интернет-сервисы обязаны полгода хранить телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей. Правда, оценки стоимости исполнения закона до сих пор нет, нет и технического задания на создание системы хранения данных. Поэтому непонятно, что бюджетировать, рассуждает сотрудник одного из операторов связи. Вряд ли какой-то оператор заложил исполнение закона в бюджет 2017 г., считает сотрудник другого оператора, а это равносильно тому, что в 2018 г. ничего не будет готово. Бюджет на следующий год обычно формируется в октябре-ноябре, продолжает он. «Цыплят и деньги по осени считают», — соглашается с ним человек из первого оператора. В конце июня 2016 г. руководители большой четверки операторов связи оценили затраты на исполнение закона в 2,2 трлн руб.

Определение точных параметров хранения — что именно и сколько должны будут хранить операторы — в окончательном варианте, подписанном президентом Владимиром Путиным, закон перепоручает правительству. Операторы надеялись, что правительственный документ предусмотрит смягчение условий, но надежда оказалась тщетной.

В конце декабря Минкомсвязи опубликовало проекты постановлений правительства, регламентирующих применение поправок Яровой и Озерова, и основные параметры хранения в них остались теми же, что и раньше.

После принятия закона свой вариант его исполнения предлагал «Ростех». По задумке госкорпорации одна из ее структур — Национальный центр информатизации мог бы стать единым оператором системы хранения данных, а операторы связи станут его клиентами. Так можно было бы сэкономить на унификации технических решений. Этот сценарий тогда поддерживал Минпромторг. Летом стало также известно, что и ФСБ предлагала свой подход к исполнению закона Яровой: использовать оборудование СОРМ (система оперативно-розыскных мероприятий), уже установленное на сетях операторов связи и предназначенное для прослушки. Сейчас оно 12 часов хранит трафик передачи данных. Для соответствия закону систему нужно было бы расширять до возможности хранения данных в течение шести месяцев, причем не только передачи данных, но и голоса, рассказывали источники «Ведомостей». В опубликованных Минкомсвязи проектах документов единый оператор не фигурирует. Эти документы свидетельствуют в пользу сценария, предложенного ФСБ, рассуждал собеседник «Ведомостей», знакомый с ходом обсуждения проектов подзаконных актов. Еще один вариант предлагал летом гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков:

государство вводит дополнительный налог на компании связи и из этих поступлений финансирует создание системы хранения трафика.