Стоимость проезда в хабаровских автобусах могут повысить весной

Стоимость проезда в муниципальных автобусах дальневосточной столицы может вырасти до 25 рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

«Тарифы на перевозку пассажиров утверждаются краевым комитетом по ценам и тарифам каждую весну. В последний раз плата поднималась в мае, значит, и в этот раз ориентировочно в апреле — мае может произойти повышение. Установить тариф правительство края по закону теперь может лишь для муниципальных предприятий, работающих по регулируемому тарифу», — прокомментировал изданию начальник управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый.

По его словам, себестоимость проезда в автобусах МУП «ХПАТП № 1» сегодня составляет 25 рублей.

Коммерческие перевозчики вправе поднять плату за поездку, если у них снизится пассажиропоток. Такая возможность предусмотрена Федеральным законом 220-ФЗ.

Напомним, что в апреле прошлого года в Хабаровске начала действовать новая система установления цен на проезд в общественном транспорте. Коммерческие перевозчики перешли на нерегулируемые тарифы и стали назначать цены самостоятельно, а муниципальные продолжили возить пассажиров по фиксированному тарифу, утвержденному в профильном комитете правительства Хабаровского края.