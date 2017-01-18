Энергетики отключают Примтеплоэнерго за долги в полмиллиарда

Как сообщили в акционерном обществе, уже 23 января будут отключены административные здания, нефтеперевалочные базы, топливные склады и гаражи, обслуживаемые Партизанским, Артемовским, Михайловским, Лесозаводским и Дальнегорским филиалами предприятия-должника. Ограничения не коснутся жилья и социально значимых объектов.

«Проводимые на всех уровнях переговоры, включая руководство Приморского края и краевого предприятия, в прошлом году не привели к решению проблемы. “Примтеплоэнерго” не выполняло графики, представленные в течение 2016 г. Поэтому мы вынуждены вновь применять санкции. Продолжает развиваться критическая ситуация, в которой ПАО “ДЭК” вынуждено кредитовать крупнейшего поставщика теплоэнергетических ресурсов края на весь объем его электропотребления и фактически нести бремя содержания недобросовестного потребителя», — отмечает Сергей Хитун, замгендиректора по сбыту ПАО «ДЭК».

На сегодня «Примтеплоэнерго» является крупнейшим должником в Приморском крае. Долги накоплены еще в отопительном сезоне 2015 — 2016 гг. График на 2017 г., предоставленный теплоснабжающей организацией, не позволяет выйти на полное погашение задолженности и оплату текущего электропотребления. Ситуация с расчётами за поставленную электроэнергию, по оценкам энергетиков, является критической.

ПАО «ДЭК» не раз обращалось в АПК с просьбой вмешаться в ситуацию и решить вопрос с долгами. Вместе с тем должной реакции со стороны краевых властей не последовало. В свою очередь, санкции могут негативно сказаться на прохождении отопительного сезона на большей части Приморья.

ПАО «ДЭК» не имеет возможности отпускать электроэнергию в долг, поскольку, являясь гарантирующим поставщиком электроэнергии, обязано в четко установленные законом сроки направлять деньги генерирующим и сетевым предприятиям. Неплатежи крупных абонентов ставят под угрозу стабильность расчетов с производителями и транспортировщиками электроэнергии. В результате увеличивается риск аварийных ситуаций.