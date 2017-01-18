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05:15 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Правительство края планирует продать «Шушенскую марку»

Власть не может заниматься ликероводочным производством.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Правительство Красноярского края ищет инвесторов для восстановления производства на заводе «Шушенская марка», расположенного на юге региона.

ООО «Шушенская марка» было крупнейшим производителем алкогольной продукции в регионе мощностью 720 тыс. дал в год. В июле 2013 года компания обанкротилась из-за просроченного долга перед Сбербанком в 30 млн рублей (общая сумма долгов — более 1,6 млрд руб.). В мае 2015 года владельцем имущественный комплекса завода стал кабмин края, выкупив его на торгах за 44,2 млн руб. при начальной стоимостью 139,1 млн руб. Прежнего собственника завода обвинили в крупном мошенничестве.

По мнению министра промышленности края Анатолий Цыкалова, одной из причин стагнации отрасли стали продажи контрафактный алкоголя, который привел к остановке производств на территории края.

«Фактически с засильем контрафакта связана остановка заводов — производителей алкогольной продукции по всей России, в том числе и на территории региона. Благодаря нашей работе удалось расчистить рынок от контрафакта и заместить его легальной продукцией, нашу позицию поддерживают и торговые сети», — приводятся слова главы ведомства на сайте правительства.

По словам Цыкалова, власть не может заниматься ликероводочным производством. Кроме того, для полноценного запуска «Шушенской марки» нужны около 350 млн рублей. Сейчас власти сообщают о «интересах инвесторов».

Однако продажу краевой собственности необходимо согласовать с депутами Законодательного Собрания. Парламентарии уже откладывали рассмотрение этого вопроса.

«Предприятие будет реализовано на аукционе — стартовая цена составляет около 80 млн рублей. Для запуска — получения лицензии и пополнения оборотных средств предприятия — инвестору будет необходимо вложить еще порядка 300 млн рублей. При этом земля, на которой расположен завод, останется в собственности государства», — поясняет министр.

В министерстве уже подсчитали грядущие прибыли. В первый год после запуска на предприятии планируют выпустить 160 тыс. декалитров водки, в связи с чем налоговые поступления в бюджет региона, включая акцизы, составят порядка 130 млн. К 2019 году объем выпуска водки на предприятии достигнет 350 тыс. декалитров, а прибыль бюджета от налогов превысит 300 млн рублей.

Комментарии
1
Понятно
с 90-х годов в Красноярске, разорилось куча заводов: Телевизорный завод, Квант, Комбайновый завод, Судостроительный завод, Шинный завод, Завод Резинотехнических изделий, СибТяжМаш, Мед препаратов, Пикра и т.д. При чем они перестали в свое время быть государственными, якобы частники будут управлять лучше, а частнику сегодня интересно колбасой торговать, завтра игровые автоматы поставить, после завтра пивом на розлив продавать. а потом площади в аренду сдать или попилить завод на металлом и продать площади под застройку домов. А если бы все эти заводы были государственными и ими эффективно управляли, то они бы до сих пор работали, платили деньги в бюджет, обеспечивали людей работой, замещали импорт и меньше бы денег уходило за рубеж, на покупку импорта
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