Власти Приморья развернули незаконную стройку на землях Минобороны РФ
«Нарушения фиксируются даже в рамках краевого госзаказа».
«Нарушения фиксируются даже в рамках краевого госзаказа».
Администрация Приморского края без
Первичная проверка показала, что сооружение местного примыкания к магистральной трассе Седанка — Патрокл ведётся по заказу краевого департамента дорожного строительства. При этом согласования работ с Минобороны РФ в границах земельного участка с редкими и ценными породами деревьев проведено не было.
Благодаря своевременной жалобе жителей Владивостока в приморский штаб ОНФ ущерба лесным насаждениям удалось избежать. В настоящее время строительство дороги приостановлено, и продолжено оно будет только после получения краевой администрацией всех необходимых разрешений.
«Указанный случай показывает, что в сфере лесопользования и использования под хозяйственное освоение земельных участков в Приморском крае существуют системные проблемы. Даже в рамках краевого госзаказа строительство осуществляется с такими нарушениями, — прокомментировал общественник Юрий Логинов. — Отдельную проверку законности выделения земельных участков проведёт прокуратура Владивостока, она же даст оценку действиям чиновников региона».
Как сообщало ИА REGNUM, в ходе проведения во Владивостоке первого Восточного экономического форума жители поселка