Власти Приморья развернули незаконную стройку на землях Минобороны РФ

Администрация Приморского края без какого-либо согласования отдала земли Минобороны РФ, находящиеся в непосредственной близости к лесному массиву с редкими и ценными породами деревьев, под строительство дороги к трассе Седанка — Патрокл. К такому выводу пришла военная прокуратура Владивостокского гарнизона, проводя проверку по обращению активистов регионального штаба ОНФ. Теперь прокуратуре предстоит проверить законность выделения участков и дать оценку действиям чиновников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Первичная проверка показала, что сооружение местного примыкания к магистральной трассе Седанка — Патрокл ведётся по заказу краевого департамента дорожного строительства. При этом согласования работ с Минобороны РФ в границах земельного участка с редкими и ценными породами деревьев проведено не было.

Благодаря своевременной жалобе жителей Владивостока в приморский штаб ОНФ ущерба лесным насаждениям удалось избежать. В настоящее время строительство дороги приостановлено, и продолжено оно будет только после получения краевой администрацией всех необходимых разрешений.

«Указанный случай показывает, что в сфере лесопользования и использования под хозяйственное освоение земельных участков в Приморском крае существуют системные проблемы. Даже в рамках краевого госзаказа строительство осуществляется с такими нарушениями, — прокомментировал общественник Юрий Логинов. — Отдельную проверку законности выделения земельных участков проведёт прокуратура Владивостока, она же даст оценку действиям чиновников региона».