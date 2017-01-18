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05:03 (мск), источник: ИА REGNUM

Власти Приморья развернули незаконную стройку на землях Минобороны РФ

«Нарушения фиксируются даже в рамках краевого госзаказа».

Источник: Reuters

Администрация Приморского края без какого-либо согласования отдала земли Минобороны РФ, находящиеся в непосредственной близости к лесному массиву с редкими и ценными породами деревьев, под строительство дороги к трассе Седанка — Патрокл. К такому выводу пришла военная прокуратура Владивостокского гарнизона, проводя проверку по обращению активистов регионального штаба ОНФ. Теперь прокуратуре предстоит проверить законность выделения участков и дать оценку действиям чиновников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Первичная проверка показала, что сооружение местного примыкания к магистральной трассе Седанка — Патрокл ведётся по заказу краевого департамента дорожного строительства. При этом согласования работ с Минобороны РФ в границах земельного участка с редкими и ценными породами деревьев проведено не было.

Благодаря своевременной жалобе жителей Владивостока в приморский штаб ОНФ ущерба лесным насаждениям удалось избежать. В настоящее время строительство дороги приостановлено, и продолжено оно будет только после получения краевой администрацией всех необходимых разрешений.

«Указанный случай показывает, что в сфере лесопользования и использования под хозяйственное освоение земельных участков в Приморском крае существуют системные проблемы. Даже в рамках краевого госзаказа строительство осуществляется с такими нарушениями, — прокомментировал общественник Юрий Логинов. — Отдельную проверку законности выделения земельных участков проведёт прокуратура Владивостока, она же даст оценку действиям чиновников региона».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе проведения во Владивостоке первого Восточного экономического форума жители поселка Де-Фриз разместили вдоль дороги баннер «Верните нам съезд!!!». Таким образом приморцы попытались обратить внимание президента России Владимира Путина к проблеме, которая осталась после проведения саммита АТЭС-2012 года — съезды с низководного моста Седанка — Де-Фриз построить попросту забыли. Однако тогда баннеру не суждено было быть замеченным президентом, поскольку к приезду Путина во Владивосток неизвестные его демонтировали.

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