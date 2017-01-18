Мэрия Красноярска забронировала земли под проезд к «Платинум-Арене»

Мэрия Красноярска зарезервировала земельные участки в районе строительства нового проезда к спорткомплексу «Платинум-Арена», который появится в районе 4 моста. Распоряжение за подписью главы департамента градостроительства Михаила Зуевского опубликовано на сайте администрации.

Согласно документу, власти выкупят земли у собственников. В перечень вошли 4 участка и 11 зданий гаражного, административного и производственного типа. Все помещения расположены на ул. Лесников.

Собственники забронированных земель и помещений получат компенсацию или право на аналогичные объекты. Проработать этот вопрос поручено чиновникам департамента градостроительства мэрии.

«Платинум-Арена» станет одной из центральных площадок для проведения Универсиады-2019. В спорткомплексе пройдут соревнования по фигурному катанию, а также церемонии открытия и закрытия студенческих Игр. Для обеспечения проезда к арене в Красноярске дополнительно отремонтируют ул. Свердловскую.