Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
В СМИ появилась новая версия катастрофы Ту-154
Украина начала подготовку к выходу на границу Донбасса и России
В Иваново больному ребенку перелили кровь по решению суда
Толкалина и Кончаловский расстались
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
По следам Собчак: беременная Катя Гордон снялась обнаженной
Певица Натали скрывает беременность
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
«Печальный и тревожный»: СМИ о визите Байдена на Украину
«Что-то новое»: Обама о доверии людей РФ, а не США
Курникова и Иглесиас завели щенка
Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с годовщиной отношений
Украина выбрала между Европой и РФ: СМИ рассказали о последствиях
Киеву предложили компромисс по Донбассу - реакция
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
1645-летие Константина Хабенского
22Вечное сияние Джима Керри
1135-летие герцогини Кембриджской
14Рождество Христово в городах России
05:23 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Мэрия Красноярска забронировала земли под проезд к «Платинум-Арене»

Новая дорога свяжет ледовый дворец с остальным городом.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Мэрия Красноярска зарезервировала земельные участки в районе строительства нового проезда к спорткомплексу «Платинум-Арена», который появится в районе 4 моста. Распоряжение за подписью главы департамента градостроительства Михаила Зуевского опубликовано на сайте администрации.

Согласно документу, власти выкупят земли у собственников. В перечень вошли 4 участка и 11 зданий гаражного, административного и производственного типа. Все помещения расположены на ул. Лесников.

Собственники забронированных земель и помещений получат компенсацию или право на аналогичные объекты. Проработать этот вопрос поручено чиновникам департамента градостроительства мэрии.

«Платинум-Арена» станет одной из центральных площадок для проведения Универсиады-2019. В спорткомплексе пройдут соревнования по фигурному катанию, а также церемонии открытия и закрытия студенческих Игр. Для обеспечения проезда к арене в Красноярске дополнительно отремонтируют ул. Свердловскую.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Под Назарово из смятой кабины многотонного БелАЗа вытащили водителя
Постпред США при ООН обвинила Россию в подрыве мирового порядка
Партии Британии критически оценили речь Мэй о «жестком» Brexit
Антонио Таяни избран новым главой Европарламента
Савченко предложила «cдать» Крым, чтобы вернуть Донбасс
Обама смягчил приговор информатору WikiLeaks Брэдли Мэннингу
Нежелание признать домогательства довело Трампа до суда
WSJ рассказала, как российские продукты помогут накормить Китай
Спорт
«Зенит» потренировался на Кержакове и Бабурине Во вторник сине-бело-голубые провели в Дубае необычный матч — во втором тайме встречи с командой из Омана ее ворота защищали голкиперы петербуржцев
Авто
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности Весной этого года на конвейер Ульяновского автозавода встанет новый развозной грузовичок полной массой 3,5 тонны
Hi-Tech
Хакеры обещают пользователям WhatsApp бесплатный интернет Доступ якобы предоставят после того, как пользователь отправит мошенническое сообщение 13 друзьям. Это нужно для активации услуги по «революционной технологии»
Кино
Юлия Ковальчук оправдалась за участие в шоу «Дом 2» Певица и телеведущая вызвала споры между своими подписчиками в Instagram, опубликовав фото со съемок скандального реалити-шоу
Недвижимость
Москвичам рассказали, как избежать штрафа за незаконную дачу
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Что делать, если ваш ипотечный банк закрылся, а застройщик разорился?
7 недостатков интерьера, которые можно легко исправить
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Певица Натали скрывает беременность Младший сын артистки с нетерпением ждет рождения сестры.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь