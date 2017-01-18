Против дополнительных поборов с собственников выступил фонд капремонта Иркутской области

Об этом заявил гендиректор Фонда Денис Быков 17 января 2017 года на расширенном заседании комиссии по региональному и экономическому развитию Общественной палаты Иркутской области, которое было посвящено реализации в регионе федерального закона об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, сообщает пресс-служба фонда.

Предложение о возможном повышении минимального размера взносов в Фонд капремонта Иркутской области высказала заместитель руководителя службы государственного жилищного надзора Марина Самарджич. По её словам, установка общедомовых приборов учёта отдельно не предусмотрена в региональном законе о капремонте, но Жилищный кодекс РФ дает право территориям вносить в перечень работ и услуг дополнительные пункты. «Но изменения повлекут увеличение минимального взноса на капремонт», — сказала Марина Самарджич, добавив, что это может оказаться «за пределами финансовой возможности» многих людей.

Заместитель министра по жилищной политике, энергетике и транспорту Иркутской области Сергей Малинкин напомнил о функциях службы госжилнадзора, заявив, что та должна контролировать исполнение обязательных мероприятий по энергосбережению МКД, в том числе «кошмарить» организации, отвечающие за установку коллективных приборов учёта, вплоть до отзыва лицензии.

Денис Быков сказал, что собственники были ответственными за установку коллективных счётчиков лишь до 1 июля 2012 года, согласно федеральному законодательству. «Прямая обязанность делать это теперь лежит на ресурсоснабжающих организациях. Переложить эту обязанность на собственников — это, на мой взгляд, преступление. Да мы и так с собственников уже стружку сняли! Любому движению в сторону увеличения нагрузки на собственников фонд будет давать отрицательную оценку. Приборов учёта нет в домах, где живут самые незащищенные слои населения, в де-факто аварийных домах, хотя официально такими не признанных», — заявил гендиректор фонда.

Отдельные члены Общественной палаты Иркутской области согласились с тем, что нельзя увеличивать взносы за капремонт, что это вовлечет за собой напряжение в обществе. Напомним, взносы не росли с сентября 2014 года, на 2017 год, согласно постановлению регионального правительства, они остались прежними.