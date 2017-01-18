Жильцы показали ужасающие условия в известном элитном ЖК Астаны

Известный жилой комплекс «Северное сияние» на левом берегу был построен в 2008 году и сразу запомнился своей архитектурой. Несмотря на красивый вид, нуждается в серьезном ремонте.

В своем посте на Facebook жительница ЖК Дина Абдикенова отмечает «отвратительную работу» компании-застройщика.

«За 9 лет работы превратили наш дом бизнес-класса в “Бомжатник”, где протекание в галерее, подъездах, паркингах стало обычным явлением, даже в зимний период, деформация швов и отслаивание штукатурки, разбитые и “никогда” немытые окна, износ лифтового оборудования, бешеный ОДН — от 5000−12000 тенге, раздутый штат сотрудников из “мертвых душ”, а самое главное — все общедомовое имущество — подвалы, технические верхние, нижние этажи проданы или сданы в аренду, т.е мало того нас грабят, но еще отсутствует “доступ” в вентиляционные шахты, в общие коммуникации жизнеобеспечения всех квартир», — возмутилась женщина, приложив фотографии.

По периметру любого паркинга в доме можно увидеть натянутые хайтек-полиэтилены. Полиэтилен, по словам жильцов, служит для удерживания воды, которая просачивается при таянии снега или дожде, передает телеканал «Астана».

«На начальном этапе строительства цена составляла от 2000 до 3000 долларов за квадратный метр, где предусматривался зимний сад, бассейн, детский сад и фонтаны. То есть это было самое такое из градостроений высокого класса, тем более возле Байтерека, поэтому все жители купились именно на эту рекламу», — пояснила Дина Абдикенова.

Но фонтаны и бассейн здесь пока только от стихийной воды. На месте зимнего сада паркуются автомобили.

Люди недоумевают, куда уходят деньги, которые они платят за услуги местного КСК. В последнем отчете обслуживающая компания указала, что потратила четыре с половиной миллиона тенге на гидроизоляцию площади, однако проделанной работы не видно.

В «Северном сиянии» стоимость обслуживания КСК составляет 72 тенге за квадрат, в рядовом доме старой постройки стоимость этих же услуг — 33 тенге. Цифры разнятся и в пунктах на общедомовые нужды. В ЖК на левобережье — от 5 до 12 тысяч с одной квартиры. В доме на правом берегу стоимость ОДН будет в среднем не более 300 тенге.

О проблеме жильцов «Северного сияния» в городском акимате знают. Здесь уже проводили внеплановую проверку, которая подтвердила указанные факты.

Что касается начисления ОДН, в управлении сообщили, что проводят проверку приборов учета и схем подключения электроприемников вместе с ТОО «Астана-Энергосбыт», АО «Астана-РЭК» и КСК.

«Нами, сотрудниками жилищной инспекции после обращения жителей были даны предписания. В обеих ситуациях они в полном объеме предписания были не выполнены. В связи с чем нами дело было передано в суд. После решения суда, результат будет увиден», — сообщил руководитель Управления жилищной инспекции Астаны Алихан Куатбеков.