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06:43 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Сумма штрафов за нарушения в «Светофоре» превысила 400 тысяч рублей

Штрафы собрали с 4 магазинов в Красноярском крае.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

За лимит на покупки от 200 рублей 4 магазина красноярской сети «Светофор» оштрафовали на 447 тыс. рублей. Но даже после почти полумиллионных санкций не все супермаркеты сняли введенные ограничения. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

«Судами Красноярска, Ачинска, Козульского района все исковые заявления удовлетворены, действия хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в предприятиях торговой сети “Светофор”, в части введения условия покупки от 200−400 рублей признаны незаконными», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пока все лимиты на покупки в «Светофоре» не будут отменены, должностных и юридических лиц торговой сети будут штрафовать. Пока это сделали только в магазинах Бородино, Уяра и Зеленогорска.

Напомним, в конце августа магазины «Светофор» разместили объявления о «рекомендованной минимальной покупке». В некоторых случаях речь шла о сумме 300 рублей, в других — 400. Если кто-то не выбирал столько товара, ему отказывались пробивать чек.

Покупатели начали массово жаловаться на магазин в Роспотребнадзор. После проведенной проверки выяснилось, что лимиты на покупки в продуктовых магазинах нарушают права потребителей и являются незаконными.

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