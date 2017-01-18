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12:04 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

В Иркутске ужесточили требования к владельцам торговых павильонов

На территории Иркутска предусмотрено 1563 места, и только за 402 из них отвечает министерство имущественных отношений.

Источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Правительство Иркутской области ужесточает условия договоров с владельцами нестационарных торговых объектов вплоть до лишения их права аренды земельных участков в случае нарушения правил торговли спиртосодержащей жидкостью, сказал на пресс-конференции в Иркутске председатель правительства Александр Битаров.

Ранее сообщалось, что суд отстранил от должности заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгению Нефедову, которая обвиняется в халатности и проходит по уголовному делу о массовом отравлении спиртосодержащей жидкостью «Боярышник». Нефедова не приняла надлежащих мер для прекращения договора с предпринимателем, на которого в министерство неоднократно поступали жалобы в связи с незаконной торговлей «Боярышником».

«На сегодняшний день по 55 подобным торговым объектам ведется претензионная работа, по шести договоры расторгнуты, киоски снесены, по семи рассматриваются у судебных приставов, по остальным документы либо в суде, либо оформляются. Безусловно, здесь позиция ужесточена», — сказал Битаров.

На территории Иркутска предусмотрено 1563 места, и только за 402 из них отвечает министерство имущественных отношений — это киоски, расположенные на неразграниченных землях.

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