Садков: Соглашения между службами заказа такси в Хабаровске и правительством бессмысленны

Хабаровск, 18 января, AmurMedia.

Предложение заключать соглашения между службами заказа такси и правительством Хабаровского края прозвучало на заседании общественного совета, посвященного проблеме таксомоторных перевозок в дальневосточной столице. Согласно этому соглашению теперь обязанность «отсеивать» извозчиков-нелегалов ляжет на самих диспетчеров. Однако подобная практика достаточно спорная и, скорее всего, не даст положительного результата, поделился своим мнением с корр. ИА AmurMedia председатель Дальневосточной ассоциации такси Александр Садков.

Качество таксомоторных перевозок в регионе, а также комплекс мер, направленный на легализацию деятельности частных извозчиков, обсудили в Хабаровске на заседании общественного совета при управлении регионального государственного контроля и лицензирования правительства края. Особое внимание участники заседания заострили на реализации соглашений, заключенных между правительством региона и службами заказа такси. Документы призваны повысить качество услуг и вывести из «тени» нелегальных перевозчиков.

Как отметил в ходе заседания представитель службы заказа такси ООО «Везет-ХБ», диспетчеры теперь передают заявки исключительно тем водителям, которые зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей или работают в официальной фирме такси, а также получили соответствующее разрешение на пассажирские перевозки.

«В регионе продолжается работа, направленная на улучшение качества оказания услуг в сфере таксомоторных перевозок. Растет количество легальных такси. Свою гражданскую позицию должны проявить и сами клиенты. Результаты нашей работы будут более эффективными, если люди будут сообщать о нарушениях со стороны водителей такси», — отметил заместитель начальника управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства края Владимир Есин.

Однако оптимистический настрой представителя надзорного органа разделили далеко не все участники заседания. По мнению председателя Дальневосточной ассоциации такси Александра Садкова, соглашение, предложенное диспетчерским службам, достаточно спорное и, скорее всего, будет малоэффективным.

— Эти соглашения не дадут никакого результата. Диспетчерская служба — это по большому счету просто информационное агентство. И оно не имеет ни полномочий, ни права отказать кому-либо в информации. Кроме того, основные задачи предпринимателя — обеспечить человека работой, предоставить качественную услугу и вовремя платить налоги. И не более того. Я считаю, что нагружать бизнесменов работой, которую должны выполнять другие органы, не стоит. По моему мнению, озадачивать выявлением нелегалов нужно не предпринимателей, а полномочные органы. То есть, каждый должен заниматься своей работой, — убежден Александр Садков.

Малоэффективность подобного соглашения председатель Дальневосточной ассоциации такси показывает на примере ближайших соседей.

— Инициаторы соглашения предлагают его, ориентируясь на западную часть страны. Однако в Хабаровском крае ситуация в настоящее время складывается по-другому: у нас соглашение не работает. Это показывают результаты рейдов. Возьмем, к примеру, Приморский край: соглашения в этом регионе никто ни с кем не заключал, но при этом, исходя из реестра, там насчитали 16 тысяч официально зарегистрированных таксистов, тогда как у нас всего 1,8 тысяч. Разница есть! — отметил Александр Садков.

О том, насколько целесообразны такие соглашение, нужны ли они вообще бизнесменам, высказался заместитель председателя краевого совета по предпринимательству и инвестиционному климату Сергей Степанов.

— Какая-то часть регулирования в этой области, наверное, нужна. Тем более на фоне тех случаев в Хабаровске и не только, когда потерпевшей стороной выступают пассажиры, а диспетчерские службы, образно говоря, «умывают руки», так как предоставляют исключительно информационные услуги и не несут ни за что ответственности. На мой взгляд, соглашение о том, что службы заказа такси должны работать только с легальными участниками рынка, целесообразно. Это выход бизнеса из «тени»: то есть, если таксисты не устроены в какой-то компании, они должны быть либо самозанятыми, либо являться предпринимателями в области таксомоторных перевозок. В этом случае перевозчик подает необходимые сведения в службу, она вступает с ним в правоотношения и теперь имеет четкое представление, с кем она работает. Так как основными игроками рынка на сегодняшний день являются диспетчерские службы и пропускают через себя основной поток таксистов, то, наверное, разумно было бы вообще объединить компании в некую саморегулируемую организацию, в составе которой они будут взаимодействовать с правительством края и контрольными органами. Но пока такой организации нет, а проблема существует, подобные соглашения, на мой взгляд, вполне разумно. Разумеется, при отсутствии перегибов, — отметил Сергей Степанов.

Вместе с тем, как утверждает Александр Садков, представитель «Яндекс-такси» уже заявил в ходе заседания о том, что предложенное правительством соглашение его не устраивает. По словам перевозчика, невыполнимыми для него оказались большинство пунктов соглашения.

В качестве возможной альтернативы соглашениям председатель Дальневосточной ассоциации такси предложил создать рабочую группу с возможностью общественного контроля, на обращения которых будут оперативно реагировать административные органы.

— Получится эффективный тандем, который реально будет показывать серьезные результаты. Кроме того, мы со своей стороны планируем на этой неделе подписать с депутатским корпусом Хабаровска соглашение, которое будет направлено на совместную работу по выявлению и пресечению незаконных перевозок легковым такси, а также на улучшение качества услуг, и безопасную работу перевозчиков. Подобную совместную деятельность мы также предложим и другим правительственным, административным и силовым организациям для более эффективной работы в этом направлении, — поделился своими планами Александр Садков.