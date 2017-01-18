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08:04 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Омск

Власти Омска намерены отремонтировать взлетно-посадочную полосу аэропорта за 2 млрд руб

Последний раз капремонт взлетно-посадочной полосы проводили в 2001 году.

В 2018 году из регионального бюджета выделят 200 млн рублей на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта «Омск-Центральный».

Во вторник, 17 января, на заседании комитета по собственности Заксобрания Омской области обсудили реконструкцию влетно-посадочной полосы аэропорта.

Как рассказал и.о. руководителя департамента транспорта, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений регионального минпрома Денис Гребенюк, в бюджет Омской области 2018 года будет заложено 200 млн руб. По его словам, после этого на условиях софинансирования на реконструкцию выделят деньги из федерального бюджета.

По информации пресс-службы «Омского аэропорта», последний раз капремонт взлетно-посадочной полосы проводили в 2001 году.

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