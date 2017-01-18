Власти Омска намерены отремонтировать взлетно-посадочную полосу аэропорта за 2 млрд руб
Последний раз капремонт
Последний раз капремонт
В 2018 году из регионального бюджета выделят 200 млн рублей на реконструкцию
Во вторник, 17 января, на заседании комитета по собственности Заксобрания Омской области обсудили реконструкцию
Как рассказал и.о. руководителя департамента транспорта, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений регионального минпрома Денис Гребенюк, в бюджет Омской области 2018 года будет заложено 200 млн руб. По его словам, после этого на условиях софинансирования на реконструкцию выделят деньги из федерального бюджета.
По информации