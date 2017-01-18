Две крупные научные компании Красноярского края могут обанкротиться

Красноярские компании «Енисейгеофизика» и «Илимпейская геофизическая экспедиция» могут стать банкротами. Иски в отношении предприятий направлены краевой налоговой службой и челябинской фирмой «Соединитель». Об этом пишет «Коммерсант».

Точные суммы исков не уточняются, однако источник добавляет, что в августе «Соединитель» отсудил у «Илимпейской геофизической экспедиции» 16 тыс. долларов. Сколько требуют налоговики, неизвестно.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка «Илимпейской геофизической экспедиции» за 2015 год составила 1,1 млрд рублей, а чистый убыток — 133,8 млн рублей. При этом долгосрочные и кредитные обязательства компании превышают 2,2 млрд рублей. Выручка «Енисейгеофизики» за 2015 год составила 5,6 млн рублей, чистый убыток — 4,8 миллионов, обязательства — более 320 млн рублей.

Обе компании входят в состав холдинга IGSS (IG Seismic Services), который является крупнейшим в России подрядчиком в сфере сейсморазведки. Холдинг создан в 2011 году на базе активов «Геотек холдинга», «Интегры» и немецкой компании Schlumberger.

По словам экспертов, шансы на банкротство предприятий минимальны, поскольку обычно кредиторы не заинтересованы в этом. Зачастую иски подаются лишь для назначения конкурсного управляющего. При этом не исключено, что IGSS избавится от красноярских активов, чтобы «оздоровить» финансовую ситуацию.

Сейсморазведка основана на регистрации подземных волн и получении из этого полезной информации. С ее помощью ученые могут находить месторождения полезных ископаемых, прогнозировать землетрясения и решать другие геологические задачи.