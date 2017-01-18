В Новосибирске с 23 января запустят аэротакси в Томск

Регулярные рейсы из Новосибирска в Томск запустит авиакомпания «Сибирская легкая авиация» с 23 января.

«Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. Рейс СЛ 45 отправляется из Томска в 15:00 и прибывает в Новосибирск в 15:35. Вылет рейса СЛ 46 из Новосибирска в Томск — в 17:00. Для каждого из аэропортов указано местное время. Обслуживать линию будут региональные воздушные суда Ан-28», — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Также перелёты из Новосибирска в Томск осуществляет авиакомпания «Ангара» с 14 января по 25 марта 2017 года. Частота вылетов — раз в две недели, по субботам.

Пассажиропоток аэропорта «Толмачево» в 2016 году вырос на 10,6%. По итогам года аэропорт обслужил 4 097 490 пассажиров. Большую часть пассажиропотока обеспечили внутренние рейсы — 3 млн человек, международные воздушные линии обеспечили «Толмачево» более миллиона посетителей.