Госдолг Новосибирской области вырос почти на 8 млрд рублей
Сумма бюджетных кредитов снизилась на 700 млн рублей, об этом свидетельствуют данные на сайте областного Минфина.
Сумма бюджетных кредитов снизилась на 700 млн рублей, об этом свидетельствуют данные на сайте областного Минфина.
Госдолг Новосибирской области вырос почти на 8 млрд рублей, об этом свидетельствуют данные на сайте областного Минфина.
Общая сумма долга области на 1 января 2017 года составляет 47,8 млрд рублей, в начале декабря размер долга составлял 40 млрд рублей.
Долг по кредитам перед коммерческими организациями составляет 14,3 млрд рублей (рост на 5,8 млрд рублей). В то же время снизилась сумма бюджетных кредитов — на 700 млн рублей до 17,9 млрд рублей. Долги по государственным ценным бумагам находятся на уровне 15,5 млрд рублей.
Доходы бюджета региона в 2017 году запланированы на уровне 115,9 млрд рублей, расходы — 116,2 млрд рублей.
Доходы и расходы на 2018 год запланированы в размере 119,2 млрд руб. На 2019 год — 124,7 млрд руб.