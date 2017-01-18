Госдолг Новосибирской области вырос почти на 8 млрд рублей, об этом свидетельствуют данные на сайте областного Минфина.

Общая сумма долга области на 1 января 2017 года составляет 47,8 млрд рублей, в начале декабря размер долга составлял 40 млрд рублей.

Долг по кредитам перед коммерческими организациями составляет 14,3 млрд рублей (рост на 5,8 млрд рублей). В то же время снизилась сумма бюджетных кредитов — на 700 млн рублей до 17,9 млрд рублей. Долги по государственным ценным бумагам находятся на уровне 15,5 млрд рублей.

Доходы бюджета региона в 2017 году запланированы на уровне 115,9 млрд рублей, расходы — 116,2 млрд рублей.

Доходы и расходы на 2018 год запланированы в размере 119,2 млрд руб. На 2019 год — 124,7 млрд руб.