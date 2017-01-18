В Москве запустили эксперимент по инновационной подсветке светофоров

На пяти переходах в разных округах столицы в качестве эксперимента включили дополнительную подсветку светофоров. Теперь зелёным, жёлтым и красным светом загорается не только сигнал светофора на пешеходном переходе, но и опора, на которой он установлен.

Светодиодные полосы на опорных конструкциях загораются синхронно с сигналами светофоров. Кроме того, дополнительная подсветка появилась и у расположенных рядом дорожных знаков перехода — они мигают синхронно с пешеходным светофором.

Согласно исследованиям, проводимым в США, Австралии, странах Европы и Ближнего Востока, где действует аналогичная система подсветки светофоров, количество ДТП на перекрёстках снизилось в среднем на 40 процентов.

За дисциплиной водителей на дорогах следят также при помощи камер фотовидеофиксации. Всего в столице теперь работает 1424 таких комплекса. Как отмечают в ЦОДД, там, где есть стационарные камеры, нарушений становится меньше.

По данным ГИБДД, за 10 месяцев 2016 года в местах установки камер число аварий с пострадавшими снизилось на 23,7 процента. Количество жертв в результате ДТП уменьшилось на 38 процентов.