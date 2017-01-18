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10:43 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В Москве запустили эксперимент по инновационной подсветке светофоров

Угловые опоры, на которых установлены светофоры, загораются красным, жёлтым и зелёным. А знаки переходов мигают синхронно с пешеходным светофором.

На пяти переходах в разных округах столицы в качестве эксперимента включили дополнительную подсветку светофоров. Теперь зелёным, жёлтым и красным светом загорается не только сигнал светофора на пешеходном переходе, но и опора, на которой он установлен.

Дополнительная подсветка светофора привлечёт внимание водителей и пешеходов и повысит безопасность дорожного движения.
Вадим ЮрьевРуководитель Центра организации дорожного движения Правительства Москвы (ЦОДД)

«Такое световое решение — эффективный психологический фактор, сдерживающий пешехода и водителя от возможного нарушения правил дорожного движения», — рассказал руководитель Центра организации дорожного движения Правительства Москвы (ЦОДД) Вадим Юрьев.

Светодиодные полосы на опорных конструкциях загораются синхронно с сигналами светофоров. Кроме того, дополнительная подсветка появилась и у расположенных рядом дорожных знаков перехода — они мигают синхронно с пешеходным светофором.

Инновационную систему освещения установили на переходах по следующим адресам:

  • Ленинградский проспект, дом 12 (САО);.
  • Профсоюзная улица, дом 42 (ЮЗАО);.
  • Новослободская улица, дома 52, 57/65 (ЦАО);.
  • Зеленоград, Московский проспект, корпус 606;.
  • Зеленоград, Центральный проспект, корпус 128.

По словам Вадима Юрьева, создание подобной системы поможет снизить количество нарушений дорожного движения, а следовательно, и число дорожно-транспортных происшествий.

Согласно исследованиям, проводимым в США, Австралии, странах Европы и Ближнего Востока, где действует аналогичная система подсветки светофоров, количество ДТП на перекрёстках снизилось в среднем на 40 процентов.

За дисциплиной водителей на дорогах следят также при помощи камер фотовидеофиксации. Всего в столице теперь работает 1424 таких комплекса. Как отмечают в ЦОДД, там, где есть стационарные камеры, нарушений становится меньше.

По данным ГИБДД, за 10 месяцев 2016 года в местах установки камер число аварий с пострадавшими снизилось на 23,7 процента. Количество жертв в результате ДТП уменьшилось на 38 процентов.

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