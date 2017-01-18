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07:36 (мск), источник: Om1.ru

Омская бизнес-леди утаила 24 миллиона налогов

Женщина указывала подставные данные в налоговых декларациях.

В Омске полицейские выявили факт неуплаты налогов в особо крупном размере.

Сотрудники отдела по экономической безопасности и противодействия коррупции омского УМВД в результате оперативно-разыскных мероприятий обнаружили, что одна из омских бизнес-леди утаила крупную сумму налогов.

Как удалось установить во время проверки, с 2012 по 2014 годы 45-летняя руководитель фирмы намеренно вносила ложные сведения в налоговые декларации, а затем предоставляла их в ИФНС Советского округа Омска. Таким образом, за два года бизнес-леди уклонилась от уплаты НДС с организации на сумму более 24 миллионов рублей. Фамилия топ-менеджера пока не раскрывается.

Следственное управление Следственного комитета по Омской области возбудило уголовное дело по ч.2. ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или сборов) с организации». Санкция статьи предусматривает наказание сроком до 6 лет, при этом человек лишается права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 3-х лет.

В настоящее время правоохранители проводят целый комплекс оперативных мероприятий в отношении нескольких сотрудников компании. Силовики пытаются установить как можно больше обстоятельств совершенного преступления.

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