Мэрия Уфы опубликовала график уборки дворов на 19 января

19 января в Октябрьском районе очистка дворов от снега будет проходить по следующим адресам:

Ул. Б. Бикбая, 22, 26, 27, 29; ул. Ю. Гагарина, 28/1, 28/2, 44/1, 46/2, 48, 53; ул. М. Рыльского, 17; ул. Парковая, 8/1, 10, 12; ул. Р. Зорге, 48/1, 48/2, 50/1; ул. Лесотехникума, 22, 24, 26, 28, 30; ул. Российская, 43/8, 43/9, 43/10, 43/11, 43/14, 94/2, 98, 98/1, 100, 102; Лесной проезд, 6, 6/1, 6/2, 6/3.

В Советском районе аналогичные работы запланированы по адресам:

проспект Октября, 14, 40/1; ул. Айская, 60/1; ул. Ленина, 150/2; ул. Революционная, 49; ул. Б. Кадомцевых, 14; ул. Мингажева, 127/1; ул. Губайдуллина, 19/5, 21, 21/2; ул. Р. Зорге, 28/1; ул. С. Агиша, 14/1.

В Демском районе комплексная очистка дворов от снега пройдет на ул. Правды, 8а; ул. Мусоргского, 9а; ул. Ухтомского, 11, 22; ул. Левитана, 14/6, 14/7.

В Кировском районе работы по уборке дворов от снега 19 января будут вестись по следующим адресам:

ул. Менделеева, 5/1, 118/1; ул. Батырская, 8/1; ул. Свердлова, 47; ул. Коммунистическая, 54; ул. Мубарякова, 22; ул. Авроры, 5/3, 5/4;.

ул. Степана Кувыкина 19, 19А.

В Ленинском районе уборка дворов запланирована по адресам: ул. Коммунистическая, 35, 37; ул. Революционная, 34/1; ул. Летчиков, 8; — ул. Гафури, 25/1; ул. Свердлова, 42.