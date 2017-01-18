Владимир Путин в режиме телемоста запустит нефтепровод Куюмба — Тайшет в Приангарье

Президент России Владимир Путин в режиме телемоста введет в эксплуатацию два новых нефтепровода ПАО «Транснефть»: Заполярье — Пурпе и Куюмба — Тайшет (Иркутская область), которые позволят обеспечить прием нефти с новых месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа и Красноярского края. Видеоконференция состоится сегодня, 18 января. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Также президент даст старт работе газопровода Бованенково — Ухта-2.

«Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение, разработку которого осуществляет ПАО “Газпром”, является крупнейшим на полуострове Ямал», — отметили в пресс-службе.