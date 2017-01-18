Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
В КС предупредили, что платить за ЮКОС придется всем россиянам
Меркель ответила на слова Трампа об «устаревшем» НАТО
Ученые предупредили об опасности детской любви к супергероям
Кэти Перри стала блондинкой
Ученые заявили об опасности вымирания умных людейБыть умным невыгодно в эволюционном плане — дети умных родителей будут оставлять меньше потомства
Ученые предупредили об опасности детской любви к супергероям
Материнство: ожидание и реальность
Росреестр прекратил электронную выдачу документов
Прокуроров обеспечат жильем
«Печальный и тревожный»: СМИ о визите Байдена на Украину
«Что-то новое»: Обама о доверии людей РФ, а не США
Толкалина и Кончаловский расстались
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
Украина выбрала между Европой и РФ: СМИ рассказали о последствиях
Киеву предложили компромисс по Донбассу - реакция
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
1135-летие герцогини Кембриджской
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
15Второй зимний Московский Велопарад
08:14 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Владимир Путин в режиме телемоста запустит нефтепровод Куюмба — Тайшет в Приангарье

Сооружение позволит обеспечить прием нефти с новых месторождений Красноярского края.

Источник: IrkutskMedia.ru

Президент России Владимир Путин в режиме телемоста введет в эксплуатацию два новых нефтепровода ПАО «Транснефть»: Заполярье — Пурпе и Куюмба — Тайшет (Иркутская область), которые позволят обеспечить прием нефти с новых месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа и Красноярского края. Видеоконференция состоится сегодня, 18 января. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Также президент даст старт работе газопровода Бованенково — Ухта-2.

«Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение, разработку которого осуществляет ПАО “Газпром”, является крупнейшим на полуострове Ямал», — отметили в пресс-службе.

Напомним, объемы сдачи нефти в трубопровод Куюмба — Тайшет по заявкам нефтяных компаний составят в 2017 году 660 тысяч тонн. Магистральный нефтепровод Куюмба — Тайшет позволит подключить к трубопроводной системе «Восточная Сибирь — Тихий океан» Юрубчено-Тохомское и Куюмбинское месторождения в Красноярском крае.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жители Иркутска стали больше покупать в интернет-магазинах
Постпред США при ООН обвинила Россию в подрыве мирового порядка
Партии Британии критически оценили речь Мэй о «жестком» Brexit
Антонио Таяни избран новым главой Европарламента
Савченко предложила «cдать» Крым, чтобы вернуть Донбасс
Обама смягчил приговор информатору WikiLeaks Брэдли Мэннингу
Нежелание признать домогательства довело Трампа до суда
WSJ рассказала, как российские продукты помогут накормить Китай
Спорт
«Зенит» потренировался на Кержакове и Бабурине Во вторник сине-бело-голубые провели в Дубае необычный матч — во втором тайме встречи с командой из Омана ее ворота защищали голкиперы петербуржцев
Авто
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности Весной этого года на конвейер Ульяновского автозавода встанет новый развозной грузовичок полной массой 3,5 тонны
Hi-Tech
Хакеры обещают пользователям WhatsApp бесплатный интернет Доступ якобы предоставят после того, как пользователь отправит мошенническое сообщение 13 друзьям. Это нужно для активации услуги по «революционной технологии»
Кино
Юлия Ковальчук оправдалась за участие в шоу «Дом 2» Певица и телеведущая вызвала споры между своими подписчиками в Instagram, опубликовав фото со съемок скандального реалити-шоу
Недвижимость
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Что делать, если ваш ипотечный банк закрылся, а застройщик разорился?
Росреестр прекратил электронную выдачу документов
7 недостатков интерьера, которые можно легко исправить
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Певица Натали скрывает беременность Младший сын артистки с нетерпением ждет рождения сестры.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь