Владимир Путин в режиме телемоста запустит нефтепровод Куюмба — Тайшет в Приангарье
Сооружение позволит обеспечить прием нефти с новых месторождений Красноярского края.
Сооружение позволит обеспечить прием нефти с новых месторождений Красноярского края.
Президент России Владимир Путин в режиме телемоста введет в эксплуатацию два новых нефтепровода ПАО «Транснефть»: Заполярье — Пурпе и Куюмба — Тайшет (Иркутская область), которые позволят обеспечить прием нефти с новых месторождений
Также президент даст старт работе газопровода Бованенково — Ухта-2.
«Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение, разработку которого осуществляет ПАО “Газпром”, является крупнейшим на полуострове Ямал», — отметили в
Напомним, объемы сдачи нефти в трубопровод Куюмба — Тайшет по заявкам нефтяных компаний составят в 2017 году 660 тысяч тонн. Магистральный нефтепровод Куюмба — Тайшет позволит подключить к трубопроводной системе «Восточная Сибирь — Тихий океан»